Подарить, завещать или передать в ренту? Спросите у нотариуса

Источник материала: Вороновская газета





День правовых знаний для своих читателей провели работники Вороновской районной библиотеки. Возможностью получить бесплатную юридическую консультацию у нотариуса нотариальной конторы Вороновского района Татьяны Масюкевич воспользовались и посетители дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ТЦСОН.







Вопросов было много. В основном они касались составления завещания, договора дарения недвижимого имущества, вступления в наследство и отказа от него. В какой срок нужно обращаться наследнику к нотариусу за принятием наследства? Как быть, если он пропущен? Как и где узнать, составлялось ли завещание? Как защищаются интересы ребенка при разделе наследства? На эти и другие обращения присутствующие получили квалифицированные правовые советы.







Практика массовой юридической консультации продолжится, заверили в библиотеке. Дату следующего Дня правовых знаний узнавайте непосредственно у библиотекарей.







Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.