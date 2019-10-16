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Подарить, завещать или передать в ренту? Спросите у нотариуса

17.10.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Подарить, завещать или передать в ренту? Спросите у нотариуса

День правовых знаний для своих читателей провели работники Вороновской районной библиотеки. Возможностью получить бесплатную юридическую консультацию у нотариуса нотариальной конторы Вороновского района Татьяны Масюкевич воспользовались и посетители дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ТЦСОН.


Подарить, завещать или передать в ренту? Спросите у нотариуса

Вопросов было много. В основном они касались составления завещания, договора дарения недвижимого имущества, вступления в наследство и отказа от него. В какой срок нужно обращаться наследнику к нотариусу за принятием наследства? Как быть, если он пропущен? Как и где узнать, составлялось ли завещание? Как защищаются интересы ребенка при разделе наследства? На эти и другие обращения присутствующие получили квалифицированные правовые советы.


Подарить, завещать или передать в ренту? Спросите у нотариуса

Практика массовой юридической консультации продолжится, заверили в библиотеке. Дату следующего Дня правовых знаний узнавайте непосредственно у библиотекарей.


Подарить, завещать или передать в ренту? Спросите у нотариуса

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

 
 
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День правовых знаний для своих читателей провели работники Вороновской районной библиотеки. Возможностью получить бесплатную юридическую консультацию у...
 
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