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Подарить, завещать или передать в ренту? Спросите у нотариуса
17.10.2019 — Новости Общества | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
День правовых знаний для своих читателей провели работники Вороновской районной библиотеки. Возможностью получить бесплатную юридическую консультацию у нотариуса нотариальной конторы Вороновского района Татьяны Масюкевич воспользовались и посетители дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ТЦСОН.
Вопросов было много. В основном они касались составления завещания, договора дарения недвижимого имущества, вступления в наследство и отказа от него. В какой срок нужно обращаться наследнику к нотариусу за принятием наследства? Как быть, если он пропущен? Как и где узнать, составлялось ли завещание? Как защищаются интересы ребенка при разделе наследства? На эти и другие обращения присутствующие получили квалифицированные правовые советы.
Практика массовой юридической консультации продолжится, заверили в библиотеке. Дату следующего Дня правовых знаний узнавайте непосредственно у библиотекарей.
Галина ШЛЕМПО.
Фото автора.
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День правовых знаний для своих читателей провели работники Вороновской районной библиотеки. Возможностью получить бесплатную юридическую консультацию у...
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