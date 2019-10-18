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«Стали чаще обращаться с алкогольной зависимостью». Истории тех, кто работает в службе доверия
19.10.2019 10:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В сложных жизненных ситуациях очень важна поддержка и помощь, но что делать, когда ее нет? Психологи из службы каждый день разговаривают с теми, кто оказался в безвыходной ситуации. Мы пригласили их в студию и поговорили о том, с чем они сталкиваются (домашнее насилие, стресс, паническая атака, попытки суицида), как они помогают людям и кто чаще всего им звонит.
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«Домашнее насилие, стресс, панические атаки, попытки суицида».
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