«Стали чаще обращаться с алкогольной зависимостью». Истории тех, кто работает в службе доверия

Источник материала: Tut.by

В сложных жизненных ситуациях очень важна поддержка и помощь, но что делать, когда ее нет? Психологи из службы каждый день разговаривают с теми, кто оказался в безвыходной ситуации. Мы пригласили их в студию и поговорили о том, с чем они сталкиваются (домашнее насилие, стресс, паническая атака, попытки суицида), как они помогают людям и кто чаще всего им звонит.