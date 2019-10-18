«Сначала идите к врачу, а потом в Google». Гинекологи - об абортах, родах и пациентках

Источник материала: Tut.by

Есть врачи, к которым люди часто стесняются ходить, ведь они работают с довольно интимной сферой: гинекологи, проктологи, сексологи и т.д. Мы пригласили в нашу студию первых и задали им неудобные вопросы об абортах, родах, нелепых и грустных ситуациях, пациентках и о том, почему все-таки в профессии так мало мужчин. А они, в свою очередь, очень честно (и очень подробно!) на них ответили.