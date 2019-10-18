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«Сначала идите к врачу, а потом в Google». Гинекологи - об абортах, родах и пациентках

19.10.2019 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Есть врачи, к которым люди часто стесняются ходить, ведь они работают с довольно интимной сферой: гинекологи, проктологи, сексологи и т.д. Мы пригласили в нашу студию первых и задали им неудобные вопросы об абортах, родах, нелепых и грустных ситуациях, пациентках и о том, почему все-таки в профессии так мало мужчин. А они, в свою очередь, очень честно (и очень подробно!) на них ответили.

 
 
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