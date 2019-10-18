Будакошелевщина принимает активное участие в республиканской добровольной акции «Чистый лес»

Источник материала: Газета Авангард

19 октября в Беларуси проходит республиканская добровольная акция «Чистый лес». В нынешнем году кампания по наведению порядка в лесном фонде приурочена к Году малой родины.

Активное участие в масштабной акции принимают и представители Будакошелевщины.

Так, депутаты районного Совета депутатов во главе с председателем райсовета Натальей Киселевой, работники Кошелевского сельисполкома, а также неравнодушное местное население Кошелевского сельсовета сегодня наводили порядок на крыничке в д. Селец. К уборке одного из 10 знаковых мест Будакошелевщины присоединился и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков.



















Наведение порядка в лесном массиве вблизи п. Красный Свет Гусевицкого сельсовета с участием председателя Гусевицкого сельского Совета депутатов, исполнительного комитета Артема Гришая, депутата районного Совета депутатов по Пенчинскому избирательному округу Александра Немцева, представителей Пенчинской средней школы, детского сада и сельского Дома культуры.







Наведение порядка в парке возле Глазовского сельского Дома культуры

(Морозовичский сельсовет)





Участие в уборке лесного массива в д. Ивольск приняли представители организаций, учреждений и предприятий Кривского сельсовета, а также учащиеся Кривской средней школы.



















Учащиеся Неговской школы наводят порядок в лесном массиве вблизи д. Городище Липиничского сельсовета.









Учащиеся Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа, члены РО ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» наводили порядок вблизи лесного массива по ул. Лавриновича райцентра.





Наведение порядка на гражданском кладбище в агрогородке Коммунар.







Уборка лесного массива на территории Рогинского сельсовета.







Фото Марины Лусевич и из архивов РК ОО»БРСМ»,

Липиничского, Коммунаровского и Рогинского сельисполкомов