Валище и Хворосно связала отличная дорога

Источник материала: Полесская правда



Сравнительно недавно, где-то месяц тому, случилось событие, которое прошло, на удивление, буднично – без красных лент, аплодисментов и оркестров. Хотя был повод, и повод реальный, ударить в барабаны и не стесняться торжественных речей. Потому что завершение строительства дороги между Валище и Хворосно стало не просто рабочим моментом в графике ДРСУ № 104, а воплощением в жизнь давней мечты местных сельчан. И это не громкие слова. Судите сами.

От Валище до Хворосно – 5 километров. До 1974 года из деревни в деревню можно было пройти только пешком. И ходили, да еще как: каждая поездка хворосненца в Логишин или в Пинск начиналась пешим походом в Валище до остановки автобуса. Поэтому прокладка здесь булыжной мостовой выглядела по тем временам настоящим прогрессом. Который постепенно начинал действовать на нервы и водителям транспорта, коего становилось все больше, и велосипедистам, да и пешеходам. Согласитесь, передвижение по булыжнику – не самое комфортное занятие. Тем более, что рядом с дорогой располагается мехдвор местного сельхозпредприятия, где полно тяжелой техники.

В результате мостовая за четыре десятка лет превратилась в полосу препятствий для автомобилистов, не раз и не два гробивших подвеску своих машин на здешних ухабах. И поди знай, сколько бы еще это длилось, кабы не Государственная программа по развитию и содержанию автомобильных дорог на 2017-2020 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь. Надо заметить, реализация этой программы началась с ходу, сразу после ее принятия, без раскачки и всяких там подготовительных периодов – руководство страны очень внимательно контролирует ход выполнения принятых решений, особенно если они касаются интересов людей.

У нас же за дело принялись специалисты ДРСУ № 104. Принялись с максимальной ответственностью за порученное дело, в чем, несомненно, большая заслуга двух руководителей. Первый из них – начальник дорожного управления Александр Петрович Будник, который лично курировал этот объект, в результате чего дорожники здесь ни разу не выбились из рабочего графика. Ну, а второй, это его тезка, директор ОАО «Валище», депутат областного Совета депутатов Александр Леонтьевич Андриевич. Уж кто-то, а сельчане кровно были заинтересованы в строительстве новой дороги, вот и помогали дорожникам и техникой, и людьми. А техника – это, на минуточку, имеющийся в хозяйстве экскаватор, а также несколько самосвалов-большегрузов.

Да и люди здесь живут работящие: если надо, то и со временем не посчитаются, поработают, сколько нужно. Важно: источник финансирования дорожных работ – Брестский областной бюджет. А стоимость строительства составила, если быть точным, 952 226,6 рубля. То есть без малого миллион выложило государство на решение, казалось бы, местной проблемы.

Вообще-то в официальных документах все это называется капитальным ремонтом автомобильной дороги. Но вы вот для интереса прокатитесь сейчас от Валище до Хворосно и сами убедитесь, что на месте вчерашних булыжных колдобин возникла современная автомобильная трасса – настоящий хайвей. Не думайте, что здесь просто заасфальтировали ухабы. Вот посмотрите: согласно проекту были выполнены следующие проектные решения – устройство основания из песчано-гравийной смеси, устройство покрытия из асфальтобетонной смеси, обустройство съездов, строительство водопропускной трубы, укрепление обочин специальной смесью, установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки и даже устройство барьерного ограждения. Хайвей да и только!

– Глаз радуется при виде этой трассы, – говорит председатель Валищенского сельисполкома Тамара Степановна Вабищевич. – Честное слово, просто не верится, что у нас появилось такое чудо.

А чего же не верится? Тамара Степановна сама постоянно контролировала ход работ, ежедневно встречалась и с дорожниками, и с руководителями сельхозпредприятия. Так что местная власть, несомненно, сыграла свою роль в строительстве дороги. 250 человек проживают сегодня в Хворосно, и будьте уверены, все они добрым словом поминают и дорожников, и дирекцию, и сельсовет.

Впрочем, появился у них и еще один повод для благодарности. Тут ведь, в Хворосно, недавно вступил в строй животноводческий комплекс на 800 голов крупного рогатого скота. Кое-кто увязал строительство автотрассы как раз с этим обстоятельством. Ошибка и еще раз ошибка: дорога строилась исключительно в интересах людей. Наверное, не все знают, что горожане охотно покупали бы в Хворосно дома под дачи, но из-за плохой дороги от этой затеи отказывались. Теперь путь открыт, пустующие здания ждут новых хозяев.

А что касается комплекса, то туда тоже построили дорогу. Это я про очередной повод для благодарности государству. Тут вот какая получилась картина: от центра Хворосно к комплексу идет улица Партизанская. Улочка, прямо скажем, узкая, но ведет она к КЗС, куда во время уборки поступает до 70 процентов всего урожая зерновых. И все бы ничего, но улица эта, разъезженная автотранспортом всех видов и габаритов, ведет к деревенскому кладбищу. Нетрудно представить, в каких условиях проводили здесь родственников в последний путь. О чем хворосненцы и сообщили нашему райисполкому в коллективном письме, копию которого отправили в Бреставтодор. Понятное дело – сработала знаменитая полесская смекалка: коли рядом прокладывается автотрасса, то почему заодно не попросить благоустроить и очень важную для деревни улицу? Просьбу уважили: лично председатель районного исполнительного комитета Игорь Максимович Брилевич дал ей ход, а дорожники идею поддержали. Так появились в Хворосно еще полкилометра асфальта, которые решили достаточно важный вопрос.

…В здешних окрестностях и без того чудо какая красота. А когда еще осень прошлась по лесам золотой и багряной красками, вообще глаз от пейзажа трудно отвести. И как-то органично вписалась в него серая лента асфальта, располовиненная дорожной разметкой. Да что там особо говорить: на утреннем шоссе повстречался мне Николай Григорьевич Олехнович, знаменитый некогда бригадир тракторной бригады из Валище. Катил он, видимо, со своего участка. На мой вопрос, как ему новая дорога, ветеран молча показал большой палец – высший знак похвалы.

Сергей ДОРОХОВ.

Фото автора.

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