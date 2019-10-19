Президент - о младшем сыне Николае: «Он у меня главный оппозиционер в семье»

Источник материала: Tut.by

«Может, в Академию управления придет учиться, если поступит. Я говорю: тебя ж может не возьмут даже!», — рассказал президент Александр Лукашенко о планах на будущее своего младшего сына Николая во время посещения Академии управления при президенте. Запись выступления опубликована на YouTube-канале « АТН: новости Беларуси и мира ».



Фото: Reuters

Одна из студенток спросила президента, что он посоветует Николаю, когда тот спросит, куда ему пойти учиться — может, в Академию управления?

— Академию управления он пока не воспринимает. Он у меня главный оппозиционер в семье, — улыбнулся президент. — Но может и придет учиться [в Академию управления], если поступит. Я говорю: тебя ж может не возьмут даже!

Но, по его словам, тему «кем быть и как быть» в семье уже, конечно, поднимали.

— Я пытаюсь объяснить, исходя из его характера… А у него характер похлеще, чем у его отца, лидерский: если ему что-то надо, пока он сам лоб не разобьет, будет идти до конца, спорить… Что ты можешь быть хорошим врачом, учителем, но должен понимать: работая в коллективе, по крайней мере, на первых порах под чьим-то началом тебе придется кому-то подчиняться. Молчит. А я ему: а подчиняться-то ты даже президенту не очень-то…

На это, по словам Лукашенко, Николай ему отвечает, что «ты ж мне не президент, а папа».

— Я не навязываю ему какую-то профессию. Так и со старшими было. Главное, чтобы они были людьми. Про них можно многое сказать, не зная. А кто знает — никогда не скажет, что они — дети президента. Малыш [Николай] тоже: идет девчонкам помочь, на себя что-то нагрузит и тащит. Это главное для детей высокопоставленных людей — чтобы они людьми выросли.

Напомним, младшему сыну президента Николаю Лукашенко 31 августа исполнилось 15 лет . Он учится в 9-й классе Острошицко-Городокской средней школы. У Николая очень разносторонние интересы: он увлекается хоккеем, музыкой, изучает иностранные языки. При этом вместе с одноклассниками они давно взяли шефство над домом-интернатом для пенсионеров и инвалидов и часто ездят туда с субботниками, концертами и подарками.