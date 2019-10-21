Более трети введенного в эксплуатацию в 2019 году жилья в Беларуси построили для нуждающихся

Источник материала: Вороновская газета





За девять месяцев текущего года для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 992 тысячи квадратных метров общей площади, или 38,1% от общего объема введенного в строй жилья, рассказали в Белстате.

Всего же за январь — сентябрь 2019 года в Беларуси было построено 29,7 тысячи новых квартир, что составляет примерно 2603,7 тысячи квадратных метров общей площади жилья.

Для очередников с использованием государственной поддержки было построено 689,6 тысячи квадратных метров. В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 856,2 тысячи квадратных метров жилья, или 32,9% от общего количества по стране.

СБ