По пять — в мед и в Горки, один — учить китайский. Какие вузы выбрали выпускники 2019 года

Источник материала: Радзiма





Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в Горках, Белорусский государственный медицинский университет и Военная академия — вот те высшие учебные заведения, которые пользовались особой популярностью у выпускников Глусского района в этом году. В каждый из этих вузов поступило по пять человек, а всего в высших учебных заведениях на первом курсе сейчас учится почти полсотни наших ребят.

Двое из студентов БГСХА выбрали специальность агронома по защите растений и карантину (агроэкологический факультет), еще двое — землеустроительный факультет, один первокурсник изучает основы зоотехнии на факультете биотехнологии и аквакультуры. Любопытно, что, кроме этих пяти человек, на сельскохозяйственные специальности больше никто не поступил.

Глусчане — курсанты Военной академии выбрали для себя такие направления, как «ракетные войска и артиллерия», «военно-воздушные силы» и «противовоздушная оборона». С силовыми вузами связали свою жизнь еще двое ребят: один учится в Университете гражданской защиты МЧС, второй — в Академии МВД (оперативно-розыскная деятельность).

Один из будущих медиков, а ныне студентов Минского медуниверситета, тоже будет иметь отношение к военному делу, так как учится на военно-медицинском факультете. В этом же вузе трое глусчан учатся на лечебном факультете, еще один — на фармацевтическом. И еще двое выпускников этого года решили посвятить себя медицине: один поступил на лечебный факультет Гомельского медуниверситета, другой изучает фармакологию в БГУ.

Кстати, что касается ведущего вуза страны, в этом году туда поступило два глусских школьника, об одном уже сказано, еще один выбрал специальность «мировая экономика» на факультете международных отношений.

Десять выпускников нынешнего года поступили в педвузы. По списку выбранных учебных заведений можно изучать географию: Минск — БГПУ им. М. Танка и Белгосуниверситет физической культуры, Могилёв — МГУ им. А. Кулешова, Гомель — ГГУ им. Ф. Скорины, Гродно — ГрГу им. Я. Купалы, Витебск — ВГУ им. П. Машерова. Правда, в списке выбранных специальностей географии нет, но есть «оздоровительная физическая культура», «начальное образование», «русская филология», «химия, биология», «история», «информация и коммуникация» и другие.

Интересное наблюдение: если в предыдущие годы особым спросом у абитуриентов пользовались специальности, связанные с иностранными языками, юриспруденцией, экономикой, то сейчас такого бума не наблюдается. Три первокурсника-глусчанина изучают правоведение: два в Белорусском государственном экономическом университете и один в МИТСО. Одна выпускница района поступила в Академию управления при Президенте Республики Беларусь на специальность «государственное управление и право». И всего лишь один человек выбрал основной специальностью иностранный язык (но зато какой — китайский!) и сейчас учится в Минском государственном лингвистическом университете.

Сохраняется зато интерес к информационным системам и технологиям, в различных вариациях (в зависимости от направления вуза) их изучают пятеро первокурсников-глусчан, поступивших для этого в Белорусский государственный технологический университет, Полесский госуниверситет, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Белорусский национальный технический университет и университет им. П. Сухого в Гомеле.

Не обошли вниманием наши выпускники и производственные специальности. Так, один из них постигает в БГТУ секреты лесоинженерного дела, еще один учится в БНТУ на энергетическом факультете («электроэнергетические системы и сети») и один — в Белорусско-Российском университете на машиностроительном факультете («автоматизация технологических процессов и производств»). В Могилёвский университет продовольствия поступило два человека — на специальности «технология химических волокон» и «технология бродильных производств и виноделия». Еще один выпускник из Глусского района сделал свой выбор в пользу Белорусского госуниверситета транспорта в Гомеле (специальность «транспортная логистика»).

Ну и о высоком. Двое глусчан стали в этом году первокурсниками высших учебных заведений в области культуры и искусства: один выпускник изучает менеджмент социальной и культурной сферы в Белорусском государственном университете культуры и искусства, второй постигает азы профессии телережиссера в Белорусской государственной академии искусств.

О. ПЕТРОВА