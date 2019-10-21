В Беларуси вводятся новые формы обучения и переобучения для людей с инвалидностью

Источник материала: Вороновская газета





Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда и социальной защиты внедрил новую форму при обучении информационным и компьютерным технологиям различных категорий людей с инвалидностью. Об этом сегодня во время онлайн-конференции «Профессиональная подготовка и переподготовка безработных граждан в Республике Беларусь» на сайте БЕЛТА сообщил ректор учреждения Олег Лисейчиков.

«В этом году мы начали практиковать очень интересную форму при обучении разных категорий инвалидов, в частности, основам информационных и компьютерных технологий, — рассказал он. — Мы организовали обучение в малых группах и индивидуально, изменив структуру программы, выделив в ней инвариантный и вариативный компоненты. Инвариантная часть распространяется на всю группу, вариативная — учитывает запросы обучающихся и возможности лиц с инвалидностью с выездом для отдельных категорий на дом». За текущий год по новой форме обучено 20 человек, до конца года планируется еще 10. По словам ректора, получено много положительных отзывов от студентов.

Говоря об иных новшествах образовательного процесса, Олег Лисейчиков отметил, что в институте реализуется идея практико-ориентированной направленности. В структуре учебной программы, при обучении безработных и при повышении квалификации всех категорий работников усиливаются практические занятия, связанные с организационно-деятельностными, деловыми играми, круглыми столами различной тематической направленности.

«Также мы приступили к разработке оригинальных образовательных моделей и электронного контента для организации на базе института дистанционных форм получения образования. На примере реализации образовательных программ повышения квалификации подходы будут экстраполироваться на обучение, переподготовку и профессиональную подготовку», — продолжил он. Суть заключается в том, чтобы часть образовательного процесса сделать самостоятельной образовательной деятельностью слушателей через специализированную образовательную программу для дистанционного взаимодействия обучающихся и педагогических работников, а также для контроля оценочной деятельности. «В перспективе мы видим обучение через наш ресурс дистанционного обучения и людей с инвалидностью», — добавил ректор. Вторая часть образовательной деятельности, связанная с формированием, отработкой и усилением практических умений и навыков, с обменом опытом, ликвидацией тех или иных пробелов, будет планироваться на базе института.

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