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Мой голос важен

08.11.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Осталось немного времени до выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания. В ходе предвыборной кампании всё больше активизируются кандидаты в депутаты, мобилизируются и участки для голосования.
Почему важен каждый голос и зачем посещать избирательные участки, мы поинтересовались у жителей нашего района. Ответы респондентов чётко отражают их позицию.

Мой голос важен

Александр Васильевич Минович, участник Великой Отечественной войны:
— Я считаю, что каждый голос важен, ведь всё зависит от нашего выбора. В наших руках будущее населенного пункта, района, страны. Это личная ответственность каждого. Чтобы наши дети, внуки и правнуки могли расти и развиваться, чтобы процветала наша Родина, должны быть созданы комфортные условия. Отдам свой голос за достойного кандидата, который стремится улучшить то место, где живёт, выдвигает реальные предложения и действительно неравнодушен к проблемам граждан.

Мой голос важен

Анастасия Петухова, инженер-программист ОАО «Завод керамзитового гравия г.Новолукомль»:
— Я всегда считала, и моё мнение не изменилось, что выборы — это важное событие для каждого гражданина страны. В этом году я в списке членов наблюдательной комиссии. Смогу, так сказать, изнутри посмотреть на ход избирательной кампании. Чем активнее мы будем участвовать в жизни страны, тем лучше будет вокруг нас.
Все мы несем ответственность за своё будущее.
Считаю, что каждый, кто имеет право голосовать, должен сделать свой выбор. Приходите на избирательные участки, чтобы выразить свою позицию.

Опрос провела Екатерина БУРАК.

 
 
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Осталось немного времени до выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания. В ходе предвыборной кампании всё больше активизируются кандидаты в...
 
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