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Состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция борисовских педагогов

08.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

На отчетно-выборную конференцию избрано 119 делегатов, приняло участие в работе конференции 115 делегатов.

В работе конференции приняли участие: Бойко А.А., председатель ЦК Белорусского профессионального союза работников образования и науки, Кузнецова Л.Г., главный специалист Минской областной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки, Зябликова Е.О., председатель Борисовского районного объединения профсоюзов, Горелик С.В., и.о. начальника управления по образованию Борисовского райисполкома, ветераны педагогического труда и профсоюзного движения Борисовского района, профсоюзный актив учреждений образования.

Участников конференции приветствовал народный ансамбль «СЛАВЯНЕ» ГУО «Средняя школа № 2 г. Борисова» под руководством Елены Богданович.

Ярким моментом конференции стала выставка «Профсоюзы в образовании: сохраняя традиции в будущее с оптимизмом…», которая освещала работу по всем направлениям деятельности Борисовской районной профсоюзной организации.

Состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция борисовских педагогов
 Состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция борисовских педагогов
 Состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция борисовских педагогов

Во время работы конференции подведены итоги работы профсоюзной организации за прошедший период и определены задачи на предстоящие 5 лет.

С отчетным докладом о работе Борисовского райкома профсоюза за период работы с 4 ноября 2014 года по 30 октября 2019 года выступила председатель Борисовской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Л.А. Микулович.

Состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция борисовских педагогов

С отчетным докладом о работе Борисовского райкома профсоюза за период работы с 4 ноября 2014 года по 30 октября 2019 года выступила председатель ревизионной комиссии Борисовской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Н. Н. Лужик.

В прениях по докладу выступили Зеленкевич Н. Д., директор ГУО «Лицей г. Борисова» ( Социальное партнерство – наш путь в согласии и единстве как основа социально-экономической защиты работников), Храмова И. А., председатель первичной профсоюзной организации ГУО «Средняя школа №16 г. Борисова» (Стратегия успеха –идти в ногу со временем), Мельникова О. В. общественный инспектор ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Борисовского район» (Осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства по охране труда как мотивация к труду), Нечай В. В. , заместитель председателя Совета ветеранов управления по образованию Борисовского райисполкома (Сила опыта и молодости - совместная работа ветеранских и профсоюзных организаций Борисовского района).

Состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция борисовских педагогов

В обсуждении докладов принял участие Горелик С. В., и. о.начальника управления по образованию Борисовского райисполкома. Он говорил о системе образования Борисовского района, как одной из крупных сфер и мощной профсоюзной организации, а также об основных задачах, которые стоят перед всеми учреждениями образования и профсоюзами – это обеспечение высокого качества образования.

На конференции выступил БойкоА.А., председатель ЦК Белорусского профессионального союза работников образования и науки.Он ознакомил присутствующих с материалами X Пленума Совета Федерации профсоюзов Беларуси, в которых обозначен широкий круг социально значимых проблем. Среди них наиболее важными для профсоюзных организаций всех уровней стали вопросы развития и укрепления социального партнерства. В настоящее время оно приобретает особую актуальность так как проблемы социально-экономического характера, вопросы изменения системы оплаты труда работников отрасли выходят на лидирующее место в коллективах. Учитывая значимость данных вопросов Президиум Совета Федерации профсоюзов Беларуси объявил 2019 годом коллективно-договорной работы.

Состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция борисовских педагогов

Значимым событием текущего года стало внесение изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь.

Александр Александрович вручил Свидетельство о награждении медалью «115 лет профсоюзному движению Беларуси»   Микулович Л. А., председателю Борисовской районной организации,  Благодарности Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки : Горецкой Е. М. , директору ГУО «Средняя школа № 2 г. Борисова», Лужик Н. Н., заместителю директора по воспитательной работе ГУО «Житьковская средняя школа Борисовского района»,Лихачевской И. В., инспектору по кадрам ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова»,Филипповой Н. П., председатею первичной профсоюзной   организации ГУО «Гимназия   № 1 г. Борисова», Мазуркевич А. Е., директору «Средняя школа № 18 г. Борисова».

Состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция борисовских педагогов

Кузнецова Л. Г. вручила грамоты Минского обкома профсоюза лучшим представителям Борисовской районной организации: Зельской В. Г.,председателю первичной профсоюзной организации ГУО «Староборисовская средняя школа Борисовского района»,Зеленкевичу Н. Д., директору ГУО «Лицей г. Борисова», Кольцовой Л.В., председателю первичной профсоюзной   организации ГУО «Средняя школа № 2 г. Борисова», Новак З. М., председателю первичной профсоюзной   организации ГУО « Пересадский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Борисовского района», Скляренко И. А., председателю первичной профсоюзной   организации ГУО «Ясли-сад   № 9 г. Борисова», Сушковой Ю. С., общественному инспектору ГУО «Ясли-сад   № 50 г. Борисова»,Бурой Е. А., председателю первичной профсоюзной   организации ГУО «Средняя школа № 3 г. Борисова», Грищенко Н. Н. , директору ГУО «Средняя школа № 3 г.Борисова».

Состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция борисовских педагогов

Микулович Л. А. вручила подарочные сертификаты председателям первичных ветеранских организаций учреждений образования Борисовского района:Ермаченок Р. К, Лапей Л. Ф., Холиной Т. А., Меркуловой Н. М., Курган А. С., Кранцевич З. С., Котовой Т.А., Нечай В. В.,заместителю председателя районного Совета ветеранов Борисовского района и ветерану профсоюзного движения Буевич А. Ф.

Состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция борисовских педагогов

Отчётно-выборная конференция дала удовлетворительную оценку деятельности Борисовской районной организации отраслевого профсоюза за период работы с 4 ноября 2014 года по 30 октября 2019 года.

В ходе отчётов и выборов председателем Борисовской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки избран Н. Д. Зеленкевич, его заместителем — С. В. Мороз, педагог дополнительного образования ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Борисовского район», избран новый состав районного комитета и ревизионная комиссия.

Избраны делегаты на ХХV отчетно-выборную конференцию Минской областной организации профсоюза, делегаты на I отчетно-выборную конференцию Борисовского районного объединения организаций профсоюзов.

 
 
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