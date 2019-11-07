«Сильно пожалел об этом». Вера Полякова о том, почему глава МИД Макей был на открытии бургерной

Источник материала: Tut.by

7 ноября в Минск на открытие бургерной приезжал российский рэпер Тимати. На мероприятии был замечен и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. TUT.BY дозвонился до супруги министра Веры Поляковой. Она рассказала, что вместе с мужем они пришли на мероприятие ради сына Артема, который большой фанат Тимати и знает все его песни наизусть.



Актриса, певица и ведущая Вера Полякова. Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

8 ноября у Веры Поляковой — обычный рабочий день: утренние занятия в Академии музыки и репетиции в театре. Вчера, 7 ноября, у семьи Макей был долгожданный общий выходной.

— Тот самый день, когда мы всей семьей можем побыть вместе. Наш ребенок (сын Артем. — Прим. TUT.BY) — большой фанат Тимати. Он знает наизусть все его песни. Ради него мы и пошли, — объясняет Вера. — Мой муж, на самом деле, не хотел. В последнюю минуту согласился. И потом сильно пожалел об этом.

Вера Полякова говорит, что было очень неприятно читать о том, как «некоторые СМИ и телеграм-каналы» представили эту ситуацию: якобы Макей «пришел за бесплатными бургерами».

— Мы вообще не имеем права никуда выйти? — задается вопросом Вера. — В последнее время наша семья, как под обстрелом. Хотя непонятно, что плохого конкретно я сделала, чем заслужила такое к себе отношение. Меня бесконечно поливают грязью, какие-то люди преследуют в Facebook и Instagram. Единственное, что я могла «натворить» в этой жизни, — это влюбиться в человека, связанного с политикой.

Чтобы избежать додумываний, говорит Вера, журналисты могли подойти к ней или Владимиру Макею и напрямую спросить, что они делают на открытии бургерной.



Владимир Макей с сыном Артемом перед творческим вечером Веры Поляковой. Апрель 2018-го. Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

— Всегда можно спросить: «Владимир Владимирович, очень необычно видеть вас на таком мероприятии. Объясните, какого черта вы здесь делаете». И он бы вам объяснил, что пришел, потому что наш ребенок — фанат Тимати и Black Star. И не за бургерами мы пришли, а просто, чтобы его увидеть. Так же, как и многие остальные.

По словам Веры Поляковой, Артем не впервые совершает необычные поступки ради своих кумиров.

— За день до этого Артем четыре часа стоял под проливным дождем, чтобы увидеть Влада Бумагу. Пришел домой мокрым насквозь. Даже с ним не сфотографировался — он просто с еще одним мальчиком простоял четыре часа под дождем. «Зачем тебе это?» — спросила я. — «Мама, ты не понимаешь: мне очень важно было его увидеть». Есть моменты чисто человеческие. Но почему в нас всегда что-то ищут? Да, мы пришли поесть бургеров. Конечно, мы большие любители такой еды, — иронизирует Вера. — Мой муж за все время выпил стакан воды. Не взял ничего. Принципиально. Мы действительно не нуждаемся в том, чтобы получить что-то бесплатно. Мы оба работаем.



Сотни людей собрались у "Маяка Минска", чтобы увидеть, как Тимати лично раздает бургеры. 7 ноября 2019-го. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

— Артем в итоге с Тимати встретился?

— На самом деле, он ни с кем не хотел фотографироваться. Мы его просто увидели.

— Знаем, что у Артем уже есть автограф Тимати , который ему подарил посол России в Беларуси.

— Да, есть. Для полного счастья было достаточно просто увидеть Тимати.