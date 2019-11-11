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Рыбакам из Речицы за незаконный улов грозит до шести лет колонии
12.11.2019 12:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Речицком районе двое мужчин незаконно порыбачили, теперь им грозит уголовное дело и огромный штраф,
СК проводит проверку в отношении двух жителей Речицы, которые спиннингами с крючками-тройниками незаконно выловили 59 густер, 65 лещей, 3 синца и одну плотву.
Ущерб природе от их рыбалки составил более 6,5 тыс. рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы со штрафом.
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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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