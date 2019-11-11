Рыбакам из Речицы за незаконный улов грозит до шести лет колонии

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе двое мужчин незаконно порыбачили, теперь им грозит уголовное дело и огромный штраф, сообщает «Дняпровец».



Фото: Речицкий районный отдел Следственного комитета

СК проводит проверку в отношении двух жителей Речицы, которые спиннингами с крючками-тройниками незаконно выловили 59 густер, 65 лещей, 3 синца и одну плотву.

Ущерб природе от их рыбалки составил более 6,5 тыс. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы со штрафом.