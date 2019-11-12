В Минобороны рассказали, какие еще льготы и скидки хотят ввести для отслуживших в армии

Источник материала: Tut.by

Министерство обороны продолжает работу над повышением мотивации парней к службе в армии. В ведомстве уточнили, какие еще идеи есть на этот счет (кроме, например, уже принятого решения о включении срока службы в страховой пенсионный стаж). Для отслуживших в армии планируют ввести много льгот, но при одном условии: учиться надо будет хорошо. Об этом рассказал министр обороны Андрей Равков на семинаре с руководителями республиканских СМИ.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY.

План повышения мотивации для прохождения срочной службы в Минобороны начали реализовывать еще в 2016 году. Некоторые идеи реализованы: приоритет отслужившим при приеме на госслужбу (на основе «закона об отсрочках»), сохранение за человеком его рабочего места, куда он может вернуться после армии в течение 3 месяцев, — независимо от того, частная это фирма или государственная организация.

Кроме того, с 1 января 2020-го вступят в силу изменения в Жилищный кодекс, благодаря которым отслужившие получат первоочередное право на общежитие для обучающихся в вузах и ссузах.

Также Минобороны прорабатывает вопрос о введении других мер для тех отслуживших, кто желает учиться:

— бесплатное обучение на подготовительных курсах в вузах и ссузах;

— преимущества при поступлении в сами учреждения;

— выбор места распределения после обучения;

— снижение стоимости обучения, введение доплаты к стипендии.

В проекте указа президента о корректировке правил приема (для получения высшего образования 1-й ступени или среднего специального) уже есть такие идеи:

— при одинаковой сумме баллов во время зачисления на дневное или заочное (вечернее) обучение в вузах или ссузах за счет бюджета отдавать преимущество тем, кто служил в армии;

— зачислять вне конкурса в вуз по профилю «здравоохранение» тех, кто отслужил и уже имеет среднее специальное медицинское образование, — при этом по предметам вступительных испытаний нужно иметь оценки не ниже 6 баллов;

— зачислять отслуживших вне конкурса на «наиболее востребованные экономикой» специальности, при этом в документе об образовании нужно иметь отметки по предметам вступительных испытаний не меньше 6 баллов (для ссузов — не менее 4 баллов).

Но и это еще не все: по предложению Минобороны правительство выработало пакет предложений, часть из которых уже одобрена президентом (как включение срока службы в страховой трудовой стаж). Другие льготы еще должны представить главе государства в виде проекта до конца этого года, а именно:

— отслужившие в армии смогут за счет республиканского и местного бюджетов обучаться на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях и курсах в госучреждениях среднего и высшего образования — при поступлении на «наиболее востребованные экономикой специальности»;

— будут иметь преимущество при выборе места работы при распределении после учебы;

— на период прохождения срочной службы за членами семьи солдата сохранится право пользования жильем государственного жилого фонда в общежитии, которое ему было выделено в связи с работой.

Уже в 2020 году Минобороны хочет улучшить позицию «срочников» еще по нескольким пунктам:

— предоставление отслужившим скидки на платное обучение в госучреждениях образования, но при получении по всем предметам отметок не ниже 6 баллов;

— тем, кто во время срочной службы получил травмы, — предоставить первоочередное право на обслуживание в госорганизациях здравоохранения и скидку в 25% на платные медицинские услуги.