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В Речице одна женщина продала другой психотроп - задержаны обе
13.11.2019 11:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Речице милиция задержала 37-летнюю женщину, которая занималась продажей наркотиков — а затем и ту, которая у нее их купила,
8 ноября в машине жительницы Речицы оперативники обнаружили особо опасное психотропное вещество — альфа-PVP. Как выяснилось, наркотик женщина не просто перевозила, а продавала. Незадолго до своего задержания она в одном из магазинов сбыла часть вещества другой местной жительнице.
Обе женщины задержаны. Возбуждены уголовные дела. У подозреваемой в продаже наркотиков есть двое маленьких детей.
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У подозреваемой в продаже наркотиков есть двое маленьких детей.
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