В Речице одна женщина продала другой психотроп - задержаны обе

Источник материала: Tut.by

В Речице милиция задержала 37-летнюю женщину, которая занималась продажей наркотиков — а затем и ту, которая у нее их купила, сообщает телерадиокомпания «Телевид».

8 ноября в машине жительницы Речицы оперативники обнаружили особо опасное психотропное вещество — альфа-PVP. Как выяснилось, наркотик женщина не просто перевозила, а продавала. Незадолго до своего задержания она в одном из магазинов сбыла часть вещества другой местной жительнице.

Обе женщины задержаны. Возбуждены уголовные дела. У подозреваемой в продаже наркотиков есть двое маленьких детей.