|
В Полоцке осудили парней, которые заживо закопали знакомого возле его дома
14.11.2019 07:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд вынес приговор двум молодым жителям Полоцка, которые в апреле этого года
В суде обвиняемые сознались, что закапывали знакомого живым.
Напомним, 22 апреля во дворе частного дома в микрорайоне Громы в Полоцке обнаружили захоронение. Приехала милиция, в яме нашли тело 26-летнего сына хозяев подворья.
По данным следствия, ночью 22 апреля у погибшего находились трое парней, вместе они распивали спиртное. Затем между ними произошла ссора, гости нанесли хозяину травмы и похитили имущество — в частности, мобильный телефон. Затем закопали его тело во дворе.
Эксперты пришли к выводу, что смерть мужчины наступила от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей землей и от открытой черепно-мозговой травмы. То есть его похоронили заживо.
Следователи нашли в водоеме орудие преступления — лопату, мужчину избивали, в частности, и ею.
17-летнего и 18-летнего парней обвиняли в разбое с проникновением в жилище, группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения, а также в убийстве с особой жестокостью, сопряженном с разбоем, совершенном группой лиц.
Приговор может быть обжалован.
В отдельное производство выделили уголовное дело в отношении третьего, 20-летнего, фигуранта. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Этого участника компании милиция нашла в подмосковном городе Истра. Он, как и младшие подельники, — под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 апреля во дворе частного дома в микрорайоне Громы в Полоцке обнаружили захоронение. Приехала милиция, в яме нашли тело 26-летнего сына хозяев подворья.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)