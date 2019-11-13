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В Полоцке осудили парней, которые заживо закопали знакомого возле его дома

14.11.2019 07:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор двум молодым жителям Полоцка, которые в апреле этого года жестоко избили и заживо закопали своего 26-летнего знакомого во дворе его дома в микрорайоне Громы. 17-летний и 18-летний парни получили соответственно 13 и 14 лет колонии, сообщает телеканал «Вектор ТВ».


Фото: УВД

В суде обвиняемые сознались, что закапывали знакомого живым.

Напомним, 22 апреля во дворе частного дома в микрорайоне Громы в Полоцке обнаружили захоронение. Приехала милиция, в яме нашли тело 26-летнего сына хозяев подворья.

По данным следствия, ночью 22 апреля у погибшего находились трое парней, вместе они распивали спиртное. Затем между ними произошла ссора, гости нанесли хозяину травмы и похитили имущество — в частности, мобильный телефон. Затем закопали его тело во дворе.

Эксперты пришли к выводу, что смерть мужчины наступила от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей землей и от открытой черепно-мозговой травмы. То есть его похоронили заживо.

Следователи нашли в водоеме орудие преступления — лопату, мужчину избивали, в частности, и ею.

17-летнего и 18-летнего парней обвиняли в разбое с проникновением в жилище, группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения, а также в убийстве с особой жестокостью, сопряженном с разбоем, совершенном группой лиц.

Приговор может быть обжалован.

В отдельное производство выделили уголовное дело в отношении третьего, 20-летнего, фигуранта. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Этого участника компании милиция нашла в подмосковном городе Истра. Он, как и младшие подельники, — под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции.

 
 
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22 апреля во дворе частного дома в микрорайоне Громы в Полоцке обнаружили захоронение. Приехала милиция, в яме нашли тело 26-летнего сына хозяев подворья.
 
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