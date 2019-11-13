В Бресте опять обсуждают название улицы вдоль парка 1000-летия. Рассказываем, чьим именем хотят назвать

Источник материала: Tut.by

Брестский горисполком приглашает горожан обсудить предложение назвать улицу вдоль парка 1000-летия именем Бориса Маслова. Предыдущий вариант — Военврача Маслова — отвергла комиссия при Совмине, сообщает « Вечерний Брест ».



Фото: Вечерний Брест

Речь идет об участке дороги вдоль парка 1000-летия и воинской части от кольцевой развязки улиц Екельчика, Сябровской, Краснознаменной до улицы Ковельской.

Военврач II ранга Борис Маслов в июне 1941 года был начальником военного госпиталя на Госпитальном острове в крепости. В первые часы войны он организовал эвакуацию раненных в казематы Брестской крепости и спасал их жизни до последней минуты. Принимал участие в боях на Волынском укреплении. Был пленен, бежал из лагеря для военнопленных, вернулся на фронт. После войны остался в украинском Станиславе (ныне Ивано-Франковск), где возглавлял крупный военный госпиталь. Однако у доктора нашлись недоброжелатели, написавшие на него несколько доносов. В 1948 году Маслова арестовали и осудили якобы за измену Родине — тогда это было весьма популярное обвинение, особенно для тех, кто побывал в плену и вернулся. Борис Алексеевич был помещен в трудовой лагерь в Красноярском крае, был начальником госпиталя этого лагеря. Убит заключенным в 1952 г.

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