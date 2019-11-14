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Беларусь «закроет» границу по контуру чернобыльской зоны

15.11.2019 06:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пограничникам поставлена задача «закрыть» границу по контуру Чернобыльской зоны, она будет выполнена до 2021 года. Об этом сообщил председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Стоит задача «закрыть» государственную границу по контуру Чернобыльской зоны… Очень большое заражение на самой линии границы, туда человек не должен ходить. Мы сейчас там охраняем беспилотником, но в дальнейшем хотим полностью в зоне отчуждения так называемой установить камеры видеонаблюдения и создать центр оперативного управления в Хойниках, — сказал Лаппо.

По его словам, предполагается, что для контроля ситуации на этом участке границы будут задействованы шесть операторов. Как отметил Лаппо, сейчас идет оборудование специального здания, где будет находиться до десятка мониторов, а операторы будут видеть, что происходит на участке границы протяженностью примерно в 370 километров.

— И если какую-то информацию будем получать, туда будет заходить специальная техника и специально обученные люди, офицеры и прапорщики. Если вы хотите задать вопрос, будут ли там солдаты, солдат там не будет, — сказал глава ГПК.

Анатолий Лаппо отметил, что эти планы планируется реализовать в 2020, «максимум в 2021 году».

— Время и реальность показывают, что там нужно контролировать. Потому что, где мы границу закрываем, естественно, негативные элементы смещаются, и их, конечно, не пугает, что там радиация, что там можно получить дозу облучения. Особенно сейчас, когда модным стал туризм в эту зону. Туда люди едут по специальным маршрутам, но под видом этих людей, есть же и негативные элементы, — добавил он.

 
 
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- Особенно сейчас, когда модным стал туризм в эту зону. Туда люди едут по специальным маршрутам, но под видом этих людей, есть же и негативные элементы, - добавил...
 
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