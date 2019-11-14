В Минске приступили к монтажу главной новогодней елки Беларуси

Источник материала: Полымя

Главную новогоднюю елку Беларуси начали монтировать в Минске на Октябрьской площади, передает корреспондент БЕЛТА.





Высота зеленой красавицы составит 30 м. Каркас украсят искусственной хвоей, шарами и пиксельной иллюминацией.

Всего в столице будут оформлены 29 новогодних елей. Монтаж рассчитывают завершить к декабрю. Снова необычно будет украшена елка у Дворца спорта, которая в прошлом году произвела фурор своим световым покрывалом-паутинкой. Ее планируют модернизировать, сделать еще ярче и эффектнее.

Также в городе установят 33 объемные световые фигуры: снова появятся большие поздравительные надписи, подарочные коробки, шары.

Как сообщалось, Минск засверкает новогодними огнями 14 декабря. Общая длина воздушных и кабельных линий составит около 108 км, что больше, чем в прошлом году.

Источник: БелТА