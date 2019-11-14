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Филиал по производству сыров ОАО «Рогачевский МКК» чествовал своих работников

15.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Сегодня в филиале по производству твердых сыров ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.

Всех присутствующих поздравили с праздником председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков, кандидат в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Николай Васильков и заместитель генерального директора по идеологической работе ОАО «Рогачевский МКК»  Галина Ковалева. Были вручены дипломы и Почетные грамоты, цветы, также прозвучали душевные песни.

Филиал по производству сыров ОАО «Рогачевский МКК» чествовал своих работников
Филиал по производству сыров ОАО «Рогачевский МКК» чествовал своих работников
Филиал по производству сыров ОАО «Рогачевский МКК» чествовал своих работников
Филиал по производству сыров ОАО «Рогачевский МКК» чествовал своих работников
Филиал по производству сыров ОАО «Рогачевский МКК» чествовал своих работников
Филиал по производству сыров ОАО «Рогачевский МКК» чествовал своих работников
Филиал по производству сыров ОАО «Рогачевский МКК» чествовал своих работников
Филиал по производству сыров ОАО «Рогачевский МКК» чествовал своих работников
Филиал по производству сыров ОАО «Рогачевский МКК» чествовал своих работников
Филиал по производству сыров ОАО «Рогачевский МКК» чествовал своих работников
Филиал по производству сыров ОАО «Рогачевский МКК» чествовал своих работников

Ирина ШУТОВА

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Сегодня в филиале по производству твердых сыров ОАО "Рогачевский молочно-консервный комбинат" состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню...
 
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