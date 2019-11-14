Филиал по производству сыров ОАО «Рогачевский МКК» чествовал своих работников

Источник материала: Газета Авангард

Сегодня в филиале по производству твердых сыров ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.

Всех присутствующих поздравили с праздником председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков, кандидат в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Николай Васильков и заместитель генерального директора по идеологической работе ОАО «Рогачевский МКК» Галина Ковалева. Были вручены дипломы и Почетные грамоты, цветы, также прозвучали душевные песни.

























Ирина ШУТОВА

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