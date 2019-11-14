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С 15 ноября на водоёмах Беларуси запрещен лов ряпушки европейской

15.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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С 15 ноября на водоёмах Беларуси запрещен лов ряпушки европейской
С 15 ноября по 20 декабря в рыболовных угодьях Беларуси запрещен лов ряпушки европейской в связи с ее нерестом. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Запрет введен постановлением Минприроды от 2 декабря 2015 г. № 42 после исключения ряпушки из списка охраняемых видов.

Ряпушка – самый мелкий представитель сиговых видов рыб, ее максимальная длина не более 25 см, внешне похожа на сельдь. С 1981 по 1993 годы и с 2004 по июнь 2014 года вид был включен в Красную книгу Республики Беларусь и запрещен к вылову. Сейчас ловить ряпушку разрешено, за исключением нерестового периода. За добычу каждой особи в это запретное время нарушителям придется выплатить по 9 базовых величин (229,5 рублей).

 
 
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> С 15 ноября по 20 декабря в рыболовных угодьях Беларуси запрещен лов ряпушки европейской в связи с ее нерестом. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в Пинской...
 
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