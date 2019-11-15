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Отслеживать очередь на границе станет проще. В Беларуси разработают «официальное» мобильное приложение
16.11.2019 17:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Государственный таможенный комитет выступает координатором проекта по разработке мобильного приложения, в котором можно будет узнать, какая очередь на каждом пункте пропуска. Проект реализуется в рамках международной технической помощи и уже одобрен Советом министров.
Как сообщили TUT.BY в пресс-службе ГТК, при разработке мобильного приложения основной упор будет на максимально удобную для пользователей навигацию и функциональность. На сайте ведомства была размещена анкета, где все заинтересованные могли высказаться.
В пресс-службе говорят, что через приложение можно будет в режиме реального времени получать информацию о процедурах таможенного контроля, продолжительности таможенных операций, обстановке на таможенной границе, в том числе и возможном наличии очередей, и другую информацию. Это позволит сократить время пребывания на границе.
Проект реализуется таможенными органами совместно с Представительством Европейского союза и Представительством Международной организации по миграции в Беларуси. Сроки реализации проекта пока не называются.
Мы поинтересовались, включен ли в работу Государственный пограничный комитет — и оказалось, что в течение двух лет ведомство также планирует разработать приложение, в котором можно будет отслеживать актуальные данные по очереди на границе.
— Важно, чтобы информация была выверенная и достоверная, — отметил официальный представитель ГПК Антон Бычковский.
В Беларуси уже есть подобного рода мобильное приложение, называется оно
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Отслеживать очередь на границе станет проще. В Беларуси разработают «официальное» мобильное приложение
И таможенники, и пограничники заявляют о том, что вскоре будет специальное мобильное приложение, которое позволит сэкономить время как простым туристам, так и...
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