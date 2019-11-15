ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Польше задержали таможенников за организацию канала контрабанды сигарет и алкоголя из Беларуси

16.11.2019 18:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Польше задержали четверых сотрудников налогово-таможенной службы, которые работали в пункте пропуска «Половцы» на польско-белорусской границе, сообщает «Радио Белосток».


Фото использовано в качестве иллюстрации Фото: dpsu.gov.ua

По версии следователей, задержанные организовали через пункт пропуска «Половцы» (с белорусской стороны — «Песчатка») канал ввоза нелегальных сигарет, алкоголя и продуктов из Беларуси.

В разработке у польских полицейских подозреваемые находились несколько месяцев. В преступную группу входили сотрудники налогово-таможенной службы Польши, а также контрабандисты. С помощью должностных лиц обеспечивался ввоз в страну сигарет, алкоголя и других товаров без польских акцизных марок. Помимо четверых сотрудников налогово-таможенной службы задержали еще двух человек.

О гражданстве контрабандистов ничего не сообщается. Однако польские СМИ отмечают, что в преступную группу входили граждане другой страны. Полицейские не исключают дальнейших задержаний по этому делу.

Во время ареста полиция изъяла валюты почти на 15,5 тысячи долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О гражданстве контрабандистов ничего не сообщается. Однако польские СМИ отмечают, что в преступную группу входили граждане другой страны. Полицейские не...
 
Новости дня
Новости общества
 
Отслеживать очередь на границе станет проще. В Беларуси разработают «официальное» мобильное приложение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика