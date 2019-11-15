В Польше задержали таможенников за организацию канала контрабанды сигарет и алкоголя из Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Польше задержали четверых сотрудников налогово-таможенной службы, которые работали в пункте пропуска «Половцы» на польско-белорусской границе, сообщает «Радио Белосток» .



Фото использовано в качестве иллюстрации Фото: dpsu.gov.ua

По версии следователей, задержанные организовали через пункт пропуска «Половцы» (с белорусской стороны — «Песчатка») канал ввоза нелегальных сигарет, алкоголя и продуктов из Беларуси.

В разработке у польских полицейских подозреваемые находились несколько месяцев. В преступную группу входили сотрудники налогово-таможенной службы Польши, а также контрабандисты. С помощью должностных лиц обеспечивался ввоз в страну сигарет, алкоголя и других товаров без польских акцизных марок. Помимо четверых сотрудников налогово-таможенной службы задержали еще двух человек.

О гражданстве контрабандистов ничего не сообщается. Однако польские СМИ отмечают, что в преступную группу входили граждане другой страны. Полицейские не исключают дальнейших задержаний по этому делу.

Во время ареста полиция изъяла валюты почти на 15,5 тысячи долларов.