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В Польше задержали таможенников за организацию канала контрабанды сигарет и алкоголя из Беларуси
16.11.2019 18:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Польше задержали четверых сотрудников налогово-таможенной службы, которые работали в пункте пропуска «Половцы» на польско-белорусской границе, сообщает
По версии следователей, задержанные организовали через пункт пропуска «Половцы» (с белорусской стороны — «Песчатка») канал ввоза нелегальных сигарет, алкоголя и продуктов из Беларуси.
В разработке у польских полицейских подозреваемые находились несколько месяцев. В преступную группу входили сотрудники налогово-таможенной службы Польши, а также контрабандисты. С помощью должностных лиц обеспечивался ввоз в страну сигарет, алкоголя и других товаров без польских акцизных марок. Помимо четверых сотрудников налогово-таможенной службы задержали еще двух человек.
О гражданстве контрабандистов ничего не сообщается. Однако польские СМИ отмечают, что в преступную группу входили граждане другой страны. Полицейские не исключают дальнейших задержаний по этому делу.
Во время ареста полиция изъяла валюты почти на 15,5 тысячи долларов.
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О гражданстве контрабандистов ничего не сообщается. Однако польские СМИ отмечают, что в преступную группу входили граждане другой страны. Полицейские не...
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