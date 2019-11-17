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В Могилеве планируют ремонт еще одного моста - железнодорожного
18.11.2019 17:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Железнодорожный мост на улице Первомайской недалеко от железнодорожного вокзала в Могилеве планируют обновить. И проезжую часть под ним — тоже: ее хотят расширить,
Дело в том, что проезжую часть под железнодорожным мостом стоит расширить после
Но скорого ремонта не ждите — объект внесут в план на ближайшие годы.
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Он находится на улице Первомайской недалеко от железнодорожного вокзала.
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