В Могилеве планируют ремонт еще одного моста - железнодорожного

Источник материала: Tut.by

Железнодорожный мост на улице Первомайской недалеко от железнодорожного вокзала в Могилеве планируют обновить. И проезжую часть под ним — тоже: ее хотят расширить, сообщает Mogilevnews.by.



Фото: Яндекс. Панорамы

Дело в том, что проезжую часть под железнодорожным мостом стоит расширить после реконструкции соседнего путепровода над железнодорожными путями. К тому же Белорусская железная дорога будет проводить электрификацию движения поездов Могилевского отделения. А это значит, что работы на мосту и под ним нужно согласовать, и идти они, скорее всего, будут одновременно.

Но скорого ремонта не ждите — объект внесут в план на ближайшие годы.