За взятку - смертельная инъекция. Отличается ли наказание за преступления в Беларуси от других стран

Источник материала: Tut.by

Мы часто слышим, что в Беларуси чуть ли не самые суровые в мире наказания для преступников. Так или это на самом деле? Посмотрели, какая ответственность в разных странах предусмотрена за самые распространенные преступления: педофилию, убийство, наркотики, коррупцию и пьяное ДТП со смертельным исходом.

Взятки: в ЕС может быть штраф, в Китае — смертная казнь

Много лет Беларусь борется с коррупцией, но уголовные дела в отношении чиновников, которые берут взятки, по-прежнему не редкость. Не пугают большие сроки — до 15 лет лишения свободы — и новшества, которые скоро вступят в силу: осужденные за коррупционное преступление не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение, это значит, сидеть в колонии придется от звонка до звонка. Судя по цифрам, пик преступлений по ст. 430 УК (Получение взятки) пришелся на 2018 год. Зафиксировано 1999 случаев коррупции, а в 2014 году этот показатель был меньше почти в три раза — 782 преступлений.

Именно в 2018 году началось большое «дело медиков», где фигурантами стали более 100 человек. В СИЗО КГБ оказались и врачи, которые брали деньги, и бизнесмены, которые их передавали. Судебные процессы идут до сих пор.

А как за взятки наказывают в других странах? Самое суровое наказание для коррупционеров — в Китае. Смертная казнь здесь предусмотрена по нескольким десяткам статьей, в том числе за коррупцию. Другое дело, как часто обвиняемого приговаривают к исключительной мере наказания. Несколько лет назад были внесены поправки: коррупционер может быть казнен, если получил взятку не менее 460 тысяч долларов. Тогда ему вводят смертельную инъекцию. Кроме того, за взятки в Китае могут приговорить к пожизненному заключению или длительным срокам от 10 до 20 лет.





По сравнению с Китаем в остальных странах сроки уже не кажутся такими большими. Например, в России за коррупцию грозит от штрафа до 15 тысяч долларов и верхний предел — 15 лет лишения свободы, в Украине — штраф или от 3 до 10 лет лишения свободы, в Германии — все тот же штраф и в зависимости от преступления от 6 месяцев заключения до 10 лет. Во Франции госслужащим вообще запрещено принимать какие-либо подарки и неважно, сколько они стоят. Если взятку берет руководитель, следующие 7 лет он может провести за решеткой. Если на коррупции попалось должностное лицо, наказание увеличивается до 10 лет.

В Великобритании за получение взятки предусмотрен штраф и до 7 лет лишения свободы, в Италии — от 4 до 12 лет, в Швеции — до 7 лет.

Если в некоторых странах за небольшие взятки предусмотрен штраф, в Беларуси такого нет. Минимальное наказание, на которое может рассчитывать коррупционер (ч.1 ст.430), предусматривает от 3 до 5 лет ограничения свободы. Это значит, что человек может оставаться на свободе, но должен быть по месту жительства с вечера и до утра, не ходить в кафе и казино, отмечаться в милиции.

В Беларуси и Китае за убийство грозит смертная казнь

В белорусском Уголовном кодексе есть одна расстрельная статья — 139 (Убийство). Если преступление квалифицируется по ч.1 (чаще всего это бытовые убийства), предусмотрено наказание от 6 до 15 лет лишения свободы. Если же человеку вменяют ч.2 ст. 139 (убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений) — грозит смертная казнь. К исключительной мере наказания, как правило, приговариваются те, кто лишил жизни двух и более человек. Например, на днях Верховный суд оставил в силе смертный приговор убийце двух пенсионерок. Но к высшей мере наказания также был приговорен мужчина по делу о жестоком убийстве 8-месячной девочки в Лунинце. Малышку обезглавили за то, что она плакала. Мама девочки получила 25 лет лишения свободы, ее подельник по приговору суда должен быть расстрелян . Беларусь — единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь.

Если посмотреть на цифры за последние 8 лет (данные Белстата — Прим. TUT.BY), больше всего убийств в стране было зарегистрировано в 2014 году (438), самый низкий показатель — в 2018 (311).

Какое наказание за убийство грозит в других странах? Здесь тоже все зависит от обстоятельств. Например, в России по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство) могут назначить от 6 до 15 лет, точно такая же санкция в Беларуси, но есть одно отличие. Осужденному грозит не только реальный срок, но и до двух лет ограничения свободы. Например, человек отсидел в колонии за убийство, а после освобождения отбывает еще ограничение. Если же совершено убийство с особой жестокостью или убийство нескольких лиц, предусмотрено наказание от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение, и даже смертная казнь. Но на нее в 1999 году в России был введен мораторий.

В Уголовном кодексе Украины есть такая формулировка как «убийство, совершенное по заказу». И здесь за умышленное убийство грозит от 10 до 15 лет или пожизненное наказание. В Китае за аналогичное преступление — минимальное наказание 10 лет, максимальное — смертная казнь, в Германии — от 5 лет до пожизненного заключения, во Франции — до 30 лет и пожизненное заключение (убийство по предварительному сговору; ребенка, которому не исполнилось 15 лет). В Японии за убийство человека обвиняемого могут приговорить, как в Беларуси и Китае, к смертной казни.

За любые наркотики в Беларуси сразу уголовка, в некоторых странах — это административное дело

Статью 328 уже давно называют «народной», по ней постоянно проходят судебные процессы: за решеткой оказываются даже школьники, молодые мамы, успешные молодые люди. В 2014 году по этой статье решили ужесточить наказание, тогда количество преступлений выросло существенно — до 7356 в год, в предыдущем году их было зафиксировано 4983. Но слишком суровое наказание (до 25 лет лишения свободы) стало темой обсуждения многих дискуссий. Не раз поднимался о вопрос о снижении нижнего предела наказания по ч.2 и ч.3 ст. 328 УК. И изменения в УК были внесены. За незаконные действия с целью сбыта, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств (ч.2 ст.328) теперь грозит от 3 до 8 лет лишения свободы, вместо прежних от 5 до 8. Изменения коснулись и ч.3: минимальное наказание стало 6 лет, максимальное осталось прежним — до 15 лет.

В соседней Украине, если человек попался с наркотиками, ему грозит от 4 до 12 лет, все зависит от квалификации его действий. Например, если наркотические средства сбывались в местах, предназначенных для проведения учебных, спортивных и культурных мероприятий — срок от 6 до 10 лет. В России эта статья тоже называется «народной», по некоторым данным, каждый 10-й осужден именно за наркотики, наказание стартует от штрафа и до 15 лет лишения свободы.





Не во всех странах за хранение марихуаны предусмотрена уголовная ответственность. Например, в Чехии, если у человека менее пяти грамм марихуаны, это административная ответственность, если больше — уголовная. В Эстонии хранение наркотиков без цели сбыта и в небольшом количестве считается проступком, если действия человека квалифицируют как преступление, тогда ему грозит от штрафа до пожизненного заключения.

В Беларуси нет разделения на «легкие» и «тяжелые» наркотики, например, как в Нидерландах или Бельгии. Там четко прописано, сколько грамм наркотического средства может иметь человек, чтобы избежать серьезных последствий. Самое суровое наказание опять на счету у Китая, за незаконный оборот наркотиков в крупных размерах предусмотрена смертная казнь. Немалые сроки за сбыт и производство наркотиков в европейских странах. Во Франции, Швейцарии, Италии — до 20 лет, в Швеции — от штрафа до 10 лет.

В Польше открытый список педофилов, в России грозит пожизненное наказание

В Беларуси педофилам грозит наказание до 15 лет лишения свободы (ст. 167 УК), процессы над обвиняемыми проходят в закрытом режиме, чтобы еще больше не травмировать жертв-детей. После выхода на свободу судимость сохраняется, за педофилом наблюдает милиция, и он периодически должен отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. В 2011 году в силу вступила новая редакция закона «Об образовании», она запрещает работать в школе всем судимым лицам, вне зависимости от того, какую статью нарушил человек. У администрации учебных учреждений есть право сделать запрос в милицию и проверить: были у учителя проблемы с законом или нет. База по всем судимостям доступна только правоохранительным органам.

А вот Польша решила открыть список педофилов, в нем есть фотографии, имена, адрес проживания осужденных. Можно в любой момент проверить, насколько в безопасном районе вы живете. За надругательство над ребенком в Польше предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы. До 20 лет тюрьмы грозит педофилу в России, но если он уже был раньше судим судим за совращение малолетнего — ему светит пожизненное наказание. Кроме того российский суд может назначить педофилу принудительное лечение, в том числе химическую кастрацию. Однако несмотря на закон, процедура не стала распространенной из-за отсутствия достаточного финансирования.

В других странах педофилов не только судят, приговаривая к длительным срокам заключения, но и разрабатывают целую систему, чтобы человек вновь не переступил закон и не совратил ребенка. К примеру, в 2016 году в Кыргызстане и Казахстане вступил в силу закон о принудительной химической кастрации педофилов. За полгода до освобождения преступника из тюрьмы ему делают инъекцию, которая подавляет сексуальную энергию. Недавно в Казахстане увеличили максимальный срок для педофилов — до 17 лет колонии. В Украине этим летом также приняли поправки и увеличили тюремные сроки — от 12 до 15 лет, ввели химическую кастрацию и решили сделать базу педофилов.

Почти во всех европейских странах предусмотрены большие сроки заключения. В Чехии к решению проблемы педофилии подходят более радикально. Специалисты предлагают преступнику сделать хирургическую кастрацию. Согласиться или нет — дело добровольное. Если педофил отказывается от этой процедуры, то пристальное внимание врачей на долгие годы ему гарантировано. Он может лежать в психиатрической больнице до тех пор, пока специалисты не придут к выводу: пациент не представляет угрозы для других.

Химическая кастрация, но уже на добровольной основе, есть в Германии, Швеции, Великобритании, США. Как показывают цифры, рецидив среди педофилов очень высок. Человек совершает преступление, оказывается за решеткой, выходит на свободу и в большинстве случаев снова совращает ребенка. Страны, которые не первый год дискутируют по поводу использования химической кастрации, часто приводят опыт Канады. Там рецидив с 80% уменьшился до 4%. То есть инъекции помогают педофилам сдерживать себя.

В Китае, Иране, Ираке, Саудовской Аравии за педофилию предусмотрена смертная казнь.

За смертельное ДТП пьяных водителей направляют в специальную колонию

Если в Беларуси пьяный водитель совершил ДТП (ч.4 ст. 317 УК), в результате которого человек погиб или получил тяжкое телесное повреждение, суд его может приговорить максимум к семи годам лишения свободы. Это касается и тех, кто сел за руль после употребления наркотиков. Если в аварии погибает два и более человек (ч.5 ст. 317 УК), то наказание для виновника строже — от 4 до 10 лет.

После вынесения приговора осужденные водители едут отбывать наказание в специальную колонию. Они не сидят вместе с убийцами, мошенниками, ворами. Например, колония в Горках, где отбывают наказание только водители, напоминает общежитие. Осужденных не охраняют, но они находятся под надзором и имеют право работать в городе, встречаться с семьей, ходить в обычной одежде.





В России пьяному водителю, если по его вине погиб человек, предусмотрена наказание от 5 до 12 лет, если жертв больше — от 8 до 15 лет лишения свободы. В Украине также наказание зависит от количества жертв: если одна — от 3 до 8 лет лишения свободы, две и больше — 7−12 лет. В Италии при вынесения наказания суд учитывает степень алкогольного опьянения, в случае гибели одного человека — до 12 лет, двух и более — до 18.

В соседей Польше ответственность за смертельное ДТП от 6 месяцев до 8 лет. Отдельно прописано: если в аварии жертва получила легкие телесные повреждения и она близкий человек пьяного водителя, то наказание назначается такое, какое просит потерпевший. Если он просит не наказывать виновного, тот не несет ответственность. В Швеции за смертельное ДТП грозит до 8 лет лишения свободы, в ОАЭ — до 10 лет и придется выплатить моральную компенсацию родственникам погибшего человека. В Австрии виновнику смертельного ДТП грозит штраф и до 5 лет лишения свободы.