В Наровлянском районе один и тот же глухарь второй год подряд прилетает на зимовку к людям

Источник материала: Tut.by

На подворье в одной из деревень Наровлянского района уже два года гостит глухарь. Птица часто улетает, но непременно возвращается, сообщили в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».



Фото: Николай Трасковский

О необычном случае рассказал Николай Трасковский. В прошлом году в деревню в Наровлянском районе, где живут его тесть и теща, прилетел глухарь, перезимовал у них и улетел. А потом стал возвращаться снова и снова.

«Сначала он прибился к одним жителям, которые подкармливали его пару дней, — рассказал Николай. — А после пришел к дому родителей моей жены. Зиму он провел у них, хотя в перемещении ограничен не был: хотел — прилетал, хотел — улетал».

Иногда глухарь исчезал на несколько дней или даже недель, но непременно возвращался. Ближе к весне он снова улетел, а затем появился уже без хвоста: скорее всего, потерял в драке с другими самцами. Погостил, привел себя в порядок, набрался сил и опять пропал на целое лето.

Каково же было удивление деревенских жителей, когда и этой осенью они заметили птицу у своего дома!

«Муж пошел к колонке за водой, я блины пеку, а он говорит: „Иди — друг пришел!“ Я прихожу, говорю: „Мой красавчик! Пойдем домой!“. Открыла ему калитку, а он за мной бегом во двор!» — рассказывает Евгения Партыка.

Специалист по природоохранным вопросам ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Семен Левый говорит, что появление глухарей в населенных пунктах и ​​отсутствие боязни к человеку — это не редкость. Но, как правило, это касается самцов в период весеннего токования. У птицы, видимо, под действием гормонов притупляется страх к человеку. А вот описанный случай — нетипичный. Тем более, что на юге Беларуси глухарь — очень редкий вид. Появление птиц в таких нетипичных местах свидетельствует о проблемах с местной популяцией. Она находится под угрозой исчезновения, ведь нередки случаи, когда заготовка леса и живицы проводится на местах токования глухарей или вблизи от них. Также угрозу для этого вида представляют незаконная охота на самцов, хищники и конкуренция с копытными животными за корм весной.