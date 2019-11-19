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Некачественные сахар и приправы из России запрещены к продаже Брестской областной инспекцией Госстандарта

20.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Некачественные сахар и приправы из России запрещены к продаже Брестской областной инспекцией Госстандарта
Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении проверки в торговой сети  выявлена пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов таможенного союза по качеству и безопасности.

Сахар белый кристаллический свекловичный, категория сахара ТС3, масса 0,9 кг, год изготовления 2018, дата фасования 10.08.2019, 23.07.2019, ГОСТ 33222-2015, изготовитель ООО «Селтинг», Российская Федерация не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»: наименование пищевого продукта, указанное в маркировке не достоверно характеризует пищевой продукт, вводит потребителя в заблуждение – указано «сахар белый кристаллический категории ТС3», а фактически сахар наименованию не соответствует по органолептическому показателю качества «запах», установленному ГОСТ 33222: в результате испытаний обнаружено наличие сильного постороннего запаха в сухом сахаре, что не допускается.

Приправа для супа, дата изготовления 25.07.2019, срок годности 24 мес., изготовитель ООО «Спец-сервис», Российская Федерация; кориандр молотый,  дата изготовления 10.06.2019, срок годности 24 мес., изготовитель ООО «Специи Сибири», Российская Федерация не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателям безопасности – микробиологическим показателям: завышенному количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), превышению допустимого уровня содержания плесени, недопустимому наличию бактерий группы кишечных палочек.

Некачественные сахар и приправы из России запрещены к продаже Брестской областной инспекцией ГосстандартаДля приправы для супа фактические значения показателей составили:

  • КМАФАнМ  составило 6,9х104 КОЕ/г при допустимом уровне не более 1х104 КОЕ/г (превышено в 6,9 раз);
  • содержание плесени составило 5,1х103 КОЕ/г при допустимом уровне не более 100 КОЕ/г (превышено в 51 раз);
  • обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в 0,01 г продукта, что не допускается.

Некачественные сахар и приправы из России запрещены к продаже Брестской областной инспекцией ГосстандартаДля кориандра молотого фактические значения показателей составили:

  • содержание плесени составило 1,6х104 КОЕ/г при допустимом уровне не более 1х104 КОЕ/г  (превышено в 1,6 раз);
  • обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в 0,01 г продукта, что не допускается.

По результатам проверки прекращено действие на территории Республики Беларусь деклараций о соответствии, которыми сопровождалась вышеуказанная  продукция.

 
 
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