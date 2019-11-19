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Из-за ремонта теплотрассы на некоторых улицах в Гомеле отключат отопление и горячую воду

20.11.2019 20:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 ноября из-за ремонта участка теплотрассы по улице Огоренко с 8.00 до 20.00 будет отсутствовать отопление и горячая вода, предупреждает «Гомельэнерго».


Итак, смотрите, где похолодает:

  • Детская школа искусств № 2 ул. Свиридова, 21;
  • Гимназия № 14 ул. Олимпийская, 18 РОНО ж/д р-на;
  • СОШ № 29 ул. Огоренко, 29а;
  • СОШ № 49 ул. П. Бровки, 31;
  • Филиал № 3 поликлиника ул. Огоренко, 3;
  • Детская, стоматологическая поликлиника, ул. Свиридова, 9;
  • Ясли-сад № 121 ул. Бровки, 9 РОНО ж/д р-на;
  • Детсад № 131 ул. Свиридова, 23 РОНО ж/д р-на;
  • Дом ребенка ул. Свиридова, 1А;
  • СШ № 54 ул. Огоренко, 18 РОНО ж/д р-на;
  • Детсад № 137 ул. Олимпийская, 14 РОНО ж/д р-на;
  • Детсад № 149 ул. Олимпийская, 4А РОНО ж/д р-на;
  • Школа-интернат № 5 ул. Олимпийская, 4 РОНО ж/д р-на;
  • Ясли-сад № 138 ул. Огоренко, 11 РОНО ж/д р-на;
  • Ясли-сад № 152 Огоренко, 23 РОНО ж/д р-на;
  • Ясли-сад № 140 ул. Огоренко, 9А РОНО ж/д р-на;
  • Библиотека ул. Свиридова, 43;
  • Ж. д. ул. Олимпийская, 16, 22, 12, 10 к-с 1, 10 к-с 2, 8 к-с 1, 8 к-с 2, 6 к-с 2 ГП «Железнодорожное»;
  • Ж. д. ул. Огоренко, 5, 16, 14, 12, 17, 21 к.1, 25, 27, 21 к.2, 29, 19, 13, 7 к.2, 7 к.1 ГП «Железнодорожное»;
  • Ж. д. ул. П. Бровки, 27, 13, 25, 23, 21, 17, 19 ГП «Железнодорожное»
  • Ж. д. ул. Свиридова, 17, 25, 27, 19, 29, 33, 35, 41, 43, 39, 31, 37, 11, 7 к-с 1, 7 к-с 2, 5, 3, 1 к-с 1, 1 к-с 2, 9, 16, 16А, 22 ГП «Железнодорожное»;
  • УЖСПК-1 ул. Бровки, 5, 7; ул. Олимпийская, 6 к-с 1
  • УЖСПК-1 ул. Олимпийская, 24, 26
  • ЖСПК-106 ул. Олимпийская, 20
  • ТС «Зерцало» ул. Свиридова, 1Г
  • ЖСПК-109 ул. Огоренко, 15
  • Общежитие № 4 ГГУ им. Ф. Скорины ул. П. Бровки, 15
  • ч.ж.д. Новоселковая 10, 11;
  • Маг-н «2 Гуся» ул. Свиридова, 20
  • ТЦ «Евроопт»,"Optima", Кафе «Ремикс», ул. Свиридова, 15
  • Магазин № 2 «Гомельская универсальная база» ул. Свиридова, 35;
  • Магазин «Евроопт» ул. Бровки, 11;
  • ОДО «Белпромтехресурс» ул. Свиридова, 13;
  • Магазин, бар «Уют» ул. Свиридова, 5А
  • Фирменный магазин № 1 ул. Олимпийская, 12А
  • Учебно-тренировочная база КПУП «Гомельоблтеплосеть» ул. Олимпийская, 13А
  • МЧС Олимпийская, 13
  • АТСК-51 ул. Свиридова, 18
  • КНС № 32
  • ЦТП №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20 КПУП «Гомельоблтеплосеть».

РУП «Гомельэнерго» приносит свои извинения за доставленные неудобства и надеется на понимание.

 
 
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21 ноября из-за ремонта участка теплотрассы по улице Огоренко с 8.00 до 20.00 будет отсутствовать отопление и горячая вода, предупреждает «Гомельэнерго».
 
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