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Из-за ремонта теплотрассы на некоторых улицах в Гомеле отключат отопление и горячую воду
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Источник материала:
Tut.by
21 ноября из-за ремонта участка теплотрассы по улице Огоренко с 8.00 до 20.00 будет отсутствовать отопление и горячая вода, предупреждает «Гомельэнерго».
Итак, смотрите, где похолодает:
- Детская школа искусств № 2 ул. Свиридова, 21;
- Гимназия № 14 ул. Олимпийская, 18 РОНО ж/д р-на;
- СОШ № 29 ул. Огоренко, 29а;
- СОШ № 49 ул. П. Бровки, 31;
- Филиал № 3 поликлиника ул. Огоренко, 3;
- Детская, стоматологическая поликлиника, ул. Свиридова, 9;
- Ясли-сад № 121 ул. Бровки, 9 РОНО ж/д р-на;
- Детсад № 131 ул. Свиридова, 23 РОНО ж/д р-на;
- Дом ребенка ул. Свиридова, 1А;
- СШ № 54 ул. Огоренко, 18 РОНО ж/д р-на;
- Детсад № 137 ул. Олимпийская, 14 РОНО ж/д р-на;
- Детсад № 149 ул. Олимпийская, 4А РОНО ж/д р-на;
- Школа-интернат № 5 ул. Олимпийская, 4 РОНО ж/д р-на;
- Ясли-сад № 138 ул. Огоренко, 11 РОНО ж/д р-на;
- Ясли-сад № 152 Огоренко, 23 РОНО ж/д р-на;
- Ясли-сад № 140 ул. Огоренко, 9А РОНО ж/д р-на;
- Библиотека ул. Свиридова, 43;
- Ж. д. ул. Олимпийская, 16, 22, 12, 10 к-с 1, 10 к-с 2, 8 к-с 1, 8 к-с 2, 6 к-с 2 ГП «Железнодорожное»;
- Ж. д. ул. Огоренко, 5, 16, 14, 12, 17, 21 к.1, 25, 27, 21 к.2, 29, 19, 13, 7 к.2, 7 к.1 ГП «Железнодорожное»;
- Ж. д. ул. П. Бровки, 27, 13, 25, 23, 21, 17, 19 ГП «Железнодорожное»
- Ж. д. ул. Свиридова, 17, 25, 27, 19, 29, 33, 35, 41, 43, 39, 31, 37, 11, 7 к-с 1, 7 к-с 2, 5, 3, 1 к-с 1, 1 к-с 2, 9, 16, 16А, 22 ГП «Железнодорожное»;
- УЖСПК-1 ул. Бровки, 5, 7; ул. Олимпийская, 6 к-с 1
- УЖСПК-1 ул. Олимпийская, 24, 26
- ЖСПК-106 ул. Олимпийская, 20
- ТС «Зерцало» ул. Свиридова, 1Г
- ЖСПК-109 ул. Огоренко, 15
- Общежитие № 4 ГГУ им. Ф. Скорины ул. П. Бровки, 15
- ч.ж.д. Новоселковая 10, 11;
- Маг-н «2 Гуся» ул. Свиридова, 20
- ТЦ «Евроопт»,"Optima", Кафе «Ремикс», ул. Свиридова, 15
- Магазин № 2 «Гомельская универсальная база» ул. Свиридова, 35;
- Магазин «Евроопт» ул. Бровки, 11;
- ОДО «Белпромтехресурс» ул. Свиридова, 13;
- Магазин, бар «Уют» ул. Свиридова, 5А
- Фирменный магазин № 1 ул. Олимпийская, 12А
- Учебно-тренировочная база КПУП «Гомельоблтеплосеть» ул. Олимпийская, 13А
- МЧС Олимпийская, 13
- АТСК-51 ул. Свиридова, 18
- КНС № 32
- ЦТП №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20 КПУП «Гомельоблтеплосеть».
РУП «Гомельэнерго» приносит свои извинения за доставленные неудобства и надеется на понимание.
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21 ноября из-за ремонта участка теплотрассы по улице Огоренко с 8.00 до 20.00 будет отсутствовать отопление и горячая вода, предупреждает «Гомельэнерго».
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