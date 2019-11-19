Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Дело молодых". Главный врач из Щучина Качественная медицина - это еще и люди. Именно им мы доверяем самое ценное - жизнь. Поэтому так важно попасть в надежные и неравнодушные руки. Не оставить без...

Качественная медицина - это еще и люди. Именно им мы доверяем самое ценное - жизнь. Поэтому так важно попасть в надежные и неравнодушные руки. Не оставить без внимания каждого жителя - даже самой отдаленной деревни - такому правилу придерживается молодой главврач из Щучина. На должности он всего год, но уже внедрил в работу онлайн-рецепты, электронную очередь в поликлинике и изменил время работы целых отделений. Активно занимается и модернизацией.