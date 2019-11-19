|
"Дело молодых". Главный врач из Щучина
20.11.2019 21:15 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКачественная медицина - это еще и люди. Именно им мы доверяем самое ценное - жизнь. Поэтому так важно попасть в надежные и неравнодушные руки. Не оставить без внимания каждого жителя - даже самой отдаленной деревни - такому правилу придерживается молодой главврач из Щучина. На должности он всего год, но уже внедрил в работу онлайн-рецепты, электронную очередь в поликлинике и изменил время работы целых отделений. Активно занимается и модернизацией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Качественная медицина - это еще и люди. Именно им мы доверяем самое ценное - жизнь. Поэтому так важно попасть в надежные и неравнодушные руки. Не оставить без...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)