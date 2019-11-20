Свора агрессивных собак нападает на людей на улице в Витебске

Источник материала: Tut.by

Свора агрессивных бродячих собак в последнее время обосновалась на улице Софьи Панковой. Были случаи нападения на людей, пишут «Витьбичи».





В течение дня бездомные животные бегают по улице Софьи Панковой до перекрестка с улицей Терешковой.

Уже были случаи, когда собаки набрасывались на женщин, возвращающихся вечером с работы: в этом районе много предприятий. Свора также создает угрозу для прохожих-детей и пассажиров на остановке на улице Терешковой.