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Свора агрессивных собак нападает на людей на улице в Витебске
21.11.2019 06:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Свора агрессивных бродячих собак в последнее время обосновалась на улице Софьи Панковой. Были случаи нападения на людей,
В течение дня бездомные животные бегают по улице Софьи Панковой до перекрестка с улицей Терешковой.
Уже были случаи, когда собаки набрасывались на женщин, возвращающихся вечером с работы: в этом районе много предприятий. Свора также создает угрозу для прохожих-детей и пассажиров на остановке на улице Терешковой.
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В течение дня бездомные животные бегают по улице Софьи Панковой до перекрестка с улицей Терешковой.
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