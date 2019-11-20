«Это все, что у меня есть». Девушка, которая попала в ДТП беременной и родила после комы, судится за детей

Источник материала: Tut.by

В этом году стало известно об истории чуда: Калерия Стефаненко на пятом месяце беременности попала в страшное ДТП, выжила, несколько недель пролежала в коме, около четырех месяцев провела в больницах и под пристальным наблюдением врачей родила дочку. Сейчас женщина разводится с мужем, а суд решает, с кем будут жить их дети.





Что предшествовало суду

Страшная авария, в которой пострадала Калерия Стефаненко, произошла в октябре 2018 года. Они тогда жили семьей в загородном доме недалеко от Минска. Муж был в столице, а Калерия планировала в этот день ехать на день рождения к подруге. Со старшим сыном, ему на тот момент было полтора года, они сели в Volkswagen соседей. С ними они очень дружили, и те согласились подвезти молодую маму до Минска.

Сосед был за рулем, его жена — рядом, на пассажирском сиденье, сзади в детском автокресле сидел малыш, а рядом с ним Калерия.

Лобовое столкновение Mazda и Volkswagen произошло на трассе Минск — Молодечно возле Радошковичей. По словам очевидца ДТП , который ехал за попавшим в аварию Volkswagen, Mazda ехала спокойно, а потом резко пошла влево, после чего и произошло столкновение. В результате ДТП Volkswagen оказался в кювете.



Около 17 часов 27 октября 2018 года на трассе Минск — Молодечно возле Радошковичей произошло смертельное ДТП, где погибли четыре человека. Фото: TUT.BY

В аварии погибли четыре человека: оба водителя, а также пассажиры Mazda — 17-летний подросток и 71-летняя женщина.

Калерия и ее сын выжили. Во время аварии девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму, у нее были переломаны позвоночник и ребра. У девушки диагностировали диффузное аксональное повреждение головного мозга. Человек при такой травме теряет навыки, которые приобрел за жизнь: например, умение ходить и говорить. Летом этого года Калерия рассказывала , что в больнице ей очень помогал муж Евгений, был там почти каждый день, учил ее заново ходить, поддерживал. Их старший сын жил вместе с мужем и его родителями.

В марте 2019 года в РНПЦ «Мать и дитя» на свет появилась дочка Калерии и Евгения. Сейчас пара разводится, а в суде Октябрьского района Минска в том числе рассматривают вопрос об определении места жительства двоих малолетних детей.

Почему решила подать на развод

Калерия и Евгений после того, как женщина вышла из больницы, жили в четырехкомнатной квартире вместе с его родителями. Они помогали воспитывать детей. Однако, в какой-то момент что-то пошло не так, и здесь у каждой из сторон своя версия.

Калерия говорит, что не могла жить с родителями мужа, а жить на даче в 50 км от Минска, по ее словам, не хотел супруг, потому что считал, что жена может нуждаться в помощи врачей и скорой, и лучше оставаться в столице. Периодически возникали ссоры, а в мае 2019 года женщина попала в РНПЦ психического здоровья.

— Меня довели до истерики, стали говорить всякие гадости, я начала плакать, сказала, что еще одно ваше слово — и выйду в окно. Муж вызвал скорую и сказал, что у меня попытка суицида, что не понимает, что со мной делать. Скорая меня отвезла в Новинки.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В выписке из РНПЦ психического здоровья указано, что Калерия там пробыла с 8 по 17 мая, речь шла о расстройстве адаптации и легком когнитивном расстройстве. 15 мая психолог сделал заключение, что суицидальные мысли и интенции на момент исследования не диагностируются и грубой патологии не выявлено.

В июне Калерия съехала с квартиры свекров, однако этому, по ее словам предшествовала ссора.

— Я уже, честно говоря, не помню, чего именно там касался вопрос. Помню, что начала плакать, мне было очень обидно и больно. Я вышла на улицу, поняла, что дальше будет только хуже.

Калерия уехала в квартиру к бабушке, а через некоторое время подала заявление на развод. Дети остались жить с мужем. Уже в суде Октябрьского района поясняла: не забрала детей, потому что не знала, что с ней будет дальше.

— Диагнозы врачей были самые страшные, — объясняла она.

Евгений Стефаненко в суде рассказал свою версию произошедшего: а именно, что супруга их с детьми просто-напросто бросила. По его словам, она ушла из дома добровольно, он ее не выгонял. При этом пояснил, как это произошло: его мама попросила Калерию присмотреть за маленькой дочкой, пока та сходит в магазин. Он в это время укладывал спать старшего сына, а жена просто взяла и ушла. С тех пор до судов он ее видел только один раз — в августе, когда та приехала к детям. Сейчас маленькой дочке — 8 месяцев, а старшему сыну — 2,5 года.

Мать обвиняют в том, что она не интересовалась детьми

Дети остались жить с отцом и его родителями: бабушкой и дедушкой. Во время заседания суда стало известно, что супруг обратился к жене со встречным иском. В нем он указал, что сын и дочь находятся на его иждивении, он и занимается их воспитанием, также попросил взыскать с супруги алименты. Все это время декретные на детей получала Калерия — примерно 340 рублей в месяц на сына и 430 рублей на дочку, как она рассказала в суде.

Суд Октябрьского района иск по поводу алиментов удовлетворил. И постановил взыскать с Калерии в пользу ее мужа на содержание несовершеннолетних детей 33% всех видов заработка и (или) иного дохода ежемесячно, но не менее 75% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, начиная взыскание с 26 сентября 2019 года и до рассмотрения дела.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Адвокат Евгения в суде у Калерии спросила, каким образом она содержала своих детей после того, как в июне ушла из квартиры.

— А мне кто-нибудь дал такую возможность? — переспросила Калерия. — У меня собраны чеки — в июле в магазине «Буслик» был куплен вагон вещей на 150 рублей: игрушки, вещи, был заказан бесконтактный термометр…

Также Калерия отметила, что декретные деньги тратила на капитальный ремонт в своей однокомнатной квартире, где планирует жить с детьми. Туда она купила двухъярусную кроватку, ортопедические матрасы, детское постельное белье, игрушки, одежду и обувь, детскую косметику и принадлежности… На это все потратила примерно 3500 рублей, однако, чеки, которые полностью подтверждают эту сумму, не сохранились. Есть только несколько, где в том числе указана купленная детская косметика.

При этом в августе она приезжала к детям с подарками. Однако, по ее словам, у них с мужей снова произошла ссора и она уехала.

Адвокат супруга поинтересовалась, если на все это Калерией было потрачено 3500 рублей, то почему на карточке в расходах практически все деньги тратились в безналичном порядке на магазины, кафе, рестораны и так далее. В том числе во время реабилитации в Аксаковщине женщина тоже периодически ходила в кафе, которое находится недалеко от медицинского центра. По поводу одного из таких походов Калерия объяснила, что там в июле отмечала свой день рождения.

Калерия не отрицает, что с того момента, как ушла от мужа, денег на содержание детей ему не перечисляла, и объясняет это тем, что когда супругу звонила, в ответ слышала хамство.

— Если бы человек спокойно со мной поговорил, сказал, Лера, это наши дети, давай нормально, ты мать, я отец — и обязанности у нас одинаковые… — говорит она.

Евгений Стефаненко в суде объяснял, что по работе он отлучается в командировки, а в это время с воспитанием детей ему помогают родители. Заметил, что просил жену перевести деньги на содержание детей, сбрасывал номер карточки, но она отказалась. Также он говорит, что супруга не интересовалась здоровьем детей. Во время судебного заседания становится известно, что дети с того момента, как супруги расстались, лежали в больнице. Однако Калерия их не посещала, потому что, по ее словам, никто ей не сказал, что дети в больнице, а когда, она отмечает, спрашивала у мужа, как они, то ей всегда отвечали, что все хорошо или что он занят.

— Вы мать. Кто вас должен ставить в известность? — переспросила адвокат мужа.

— Я что — экстрасенс? Я должна была проснуться и понять — дети в больнице?

— Когда вы с утра просыпаетесь, вы думаете о своих детях? — задает вопрос адвокат.

— Я каждый день думаю.

В суде стало известно, что Калерия в сентябре обращалась в местное управление образования по поводу того, что муж препятствует общению с детьми.

Какое состояние здоровья после аварии?

Евгений не уверен, что его супруга сможет воспитывать детей в том числе из-за состояния здоровья после аварии. У Калерии 2-я группа инвалидности. Но она надеется, что в следующем году, когда будет повторное освидетельствование, ее снимут.



Больница скорой медицинской помощи в Минске. Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Будет заново МРЭК, оставят группу или нет, не знаю. Как говорят врачи, ее мало кому дают на год, обычно на два, потому что после такого тяжелого диагноза надо время на восстановление. Когда группу давали, я лежала пластом, не вставала, руки не поднимала, не разговаривала. Если я в этот раз приду сама и буду разговаривать, вариантов, что мне ее поставят, крайне мало. Я себя лучше чувствую, уже по ступенькам сама хожу, — говорит Калерии и объясняет, что и готовит себе сама, и сама за собой ухаживает.

Летом в выписке из Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации в Аксаковщине указано, с каким диагнозом пациентка поступила на реабилитацию. Там в том числе речь идет и о посттравматической эпилепсии, и неврологическом диагнозе (правосторонний гемипарез, выраженный в руке и умеренный в ноге).

Калерия объясняет, что посттравматическую эпилепсию ей поставили из-за судорог после аварии, но сейчас их нет.

— Прогнозы были самые страшные, и мне назначалась куча лекарств. Но я никогда не падала, не теряла сознание, просто судороги хватали ноги и руки. Их у меня сейчас нет.

Она говорит, что сейчас ей в поликлинике по месту жительства дали справку о том, что она прошла ЛФК, парафинотерапию, иглоукалывание, лечебный массаж, рекомендовали избегать переохлаждений и пить поливитамины.

— Это мне написала моя участковая терапевт, которая просмотрела карточку от начала до конца: где была, что делала, что выполняла. Неврологом мне ничего не было назначено, его я тоже прошла.

На детей имеет право и отец, и мать

По нашему закону и отец, и мать имеют равные права и обязанности в отношении своих детей. Каждая из сторон в вышеописанной ситуации уверена, что дети должны остаться с ней.

С одной стороны, Калерия не понимает, как это может быть, чтобы в нашей стране детей оставили не с матерью.

— У меня никогда больше не будет детей. Это все, что у меня есть, — говорит она.

С другой стороны — есть отец, который абсолютно серьезно в суде заявил, что если детей оставят с ним, готов уйти в декрет.

— Я с удовольствием буду растить детей! — говорит он.