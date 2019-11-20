Треть женщин, пострадавших от сексуального насилия, младше 18 лет

Источник материала: Tut.by

Треть лиц женского пола, пострадавших от сексуального насилия, не достигли совершеннолетия, сообщила заместитель начальника отдела управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Ольга Соколовская на пресс-конференции в Минске, сообщает БелаПАН .

По ее словам, женщины составляют абсолютное большинство жертв преступлений сексуального характера в стране. От преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности ежегодно страдают в среднем более 800 женщин, из них до 80% подвергаются насилию в сфере семейно-бытовых отношений.

— Всего за 10 месяцев 2019 года от различных преступлений в стране пострадало 23,3 тыс. женщин. К счастью, процент сексуальных преступлений в общем их количестве невелик, — отметила Соколовская. — Однако не стоит забывать о латентности данного вида преступлений, мы можем говорить только о выявленных случаях. Как правило, о таких преступлениях женщины и девочки не говорят. В отношении несовершеннолетних они выявляются либо благодаря сведениям учреждений образования, здравоохранения, либо путем проведения оперативной работы наших сотрудников, инспекторов по делам несовершеннолетних.

Соколовская сообщила, что чаще всего страдают от сексуального насилия девушки до 18 лет. Есть среди жертв и женщины после 70 лет — в этом году зафиксировано два таких случая.

С января по октябрь текущего года в Беларуси жертвами таких преступлений, как изнасилование, насильственные действия сексуального характера, половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет, развратные действия, стали 526 женщин, включая 259 девочек до 16 лет. 59 женщин изнасиловали, из них 23 не достигли совершеннолетия.

За весь 2018 год жертвами насилия стали более 770 женщин, из них девочки до 16 лет составляют 335. Жертвами изнасилования стали 87 женщин.

Представитель МВД отметила, что статистика 2019 года более показательна по сравнению с прошлыми годами, поскольку «именно с этого года сотрудники внутренних дел стали выявлять больше преступлений не по обращениям пострадавших, а сами».

По словам Соколовской, растет выявляемость преступлений в отношении малолетних и благодаря сигналам, поступающим из учреждений образования.

— Очень часто такая информация поступает во время взаимодействия школ с инспекцией по делам несовершеннолетних. Еженедельно инспекторы выезжают в школы для проведения профилактической работы, общаются с педагогами, психологами. Буквально недавно был установлен факт сексуального насилия над школьницей. Работники социально-педагогической службы одного из учреждений образования обратили внимание на подавленное состояние девочки и выяснили, что в семье она подвергается насилию, — сказала представитель МВД.

Она отметила, что насилие над несовершеннолетними девочками совершается главным образом в семье — сожителями матерей, отчимами и даже родными отцами.