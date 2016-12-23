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«Гомельжелдортранс» прекратил существование
23.12.2016 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Футбольный клуб «Гомельжелдортранс» прекратил свое существование.
Команда в прошедшем сезоне первой лиги заняла третье место в первой лиге чемпионата Беларуси.
Подробности о кончине клуба станут известны позже.
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Футбольный клуб «Гомельжелдортранс» прекратил свое существование.
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