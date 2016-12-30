﻿ Сергей Боровский: «У Николича вопрос адаптации не только к чемпионату, но и к пище. У него случилось несколько отравлений». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сергей Боровский: «У Николича вопрос адаптации не только к чемпионату, но и к пище. У него случилось несколько отравлений»

31.12.2016 17:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский сообщил о проблемах Уроша Николича.

– Урош Николич провел всего десять матчей, в которых не отметился результативными баллами, хоть и выступал в атакующей зоне. Как оцените его работу?

– У него есть вопрос адаптации, и здесь речь не только об адаптации к чемпионату Беларуси, но и к нашей пище. У него случилось несколько отравлений, и иногда он даже старался это скрыть, чтобы сыграть.

Статистика – вещь упрямая: по количеству острых и конструктивных передач он в команде один из лидеров, осталось лишь забивать нападающим. Сколько раз Зубович не замыкал, не реализовывал выходы 1-в-1 после его передач…

Всегда очень сложно построить атаку, организовать оборону – быстрее и проще. Атакующие действия нужно шлифовать и подбирать соответствующих игроков. Также у Уроша в конце сезона случилась травма, и сейчас он сделал операцию.

Я думаю, что в этом сезоне он покажет себя, тем более желание у него огромное. Он человек совестливый и понимает, что должен команде, а также то, что должен доказать свою состоятельность. И Урош готов это делать, – сказал Боровский.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский сообщил о проблемах Уроша Николича.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Жозе Моуринью: «У Месси и Роналду много пенальти. У Ибрагимовича 1 в 18 матчах. Здесь непросто забивать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика