|
Сергей Боровский: «У Николича вопрос адаптации не только к чемпионату, но и к пище. У него случилось несколько отравлений»
31.12.2016 17:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский сообщил о проблемах Уроша Николича.
– Урош Николич провел всего десять матчей, в которых не отметился результативными баллами, хоть и выступал в атакующей зоне. Как оцените его работу?
– У него есть вопрос адаптации, и здесь речь не только об адаптации к чемпионату Беларуси, но и к нашей пище. У него случилось несколько отравлений, и иногда он даже старался это скрыть, чтобы сыграть.
Статистика – вещь упрямая: по количеству острых и конструктивных передач он в команде один из лидеров, осталось лишь забивать нападающим. Сколько раз Зубович не замыкал, не реализовывал выходы 1-в-1 после его передач…
Всегда очень сложно построить атаку, организовать оборону – быстрее и проще. Атакующие действия нужно шлифовать и подбирать соответствующих игроков. Также у Уроша в конце сезона случилась травма, и сейчас он сделал операцию.
Я думаю, что в этом сезоне он покажет себя, тем более желание у него огромное. Он человек совестливый и понимает, что должен команде, а также то, что должен доказать свою состоятельность. И Урош готов это делать, – сказал Боровский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Боровский: «У Николича вопрос адаптации не только к чемпионату, но и к пище. У него случилось несколько отравлений»
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский сообщил о проблемах Уроша Николича.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии