Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский сообщил о проблемах Уроша Николича.

– Урош Николич провел всего десять матчей, в которых не отметился результативными баллами, хоть и выступал в атакующей зоне. Как оцените его работу?

– У него есть вопрос адаптации, и здесь речь не только об адаптации к чемпионату Беларуси, но и к нашей пище. У него случилось несколько отравлений, и иногда он даже старался это скрыть, чтобы сыграть.

Статистика – вещь упрямая: по количеству острых и конструктивных передач он в команде один из лидеров, осталось лишь забивать нападающим. Сколько раз Зубович не замыкал, не реализовывал выходы 1-в-1 после его передач…

Всегда очень сложно построить атаку, организовать оборону – быстрее и проще. Атакующие действия нужно шлифовать и подбирать соответствующих игроков. Также у Уроша в конце сезона случилась травма, и сейчас он сделал операцию.

Я думаю, что в этом сезоне он покажет себя, тем более желание у него огромное. Он человек совестливый и понимает, что должен команде, а также то, что должен доказать свою состоятельность. И Урош готов это делать, – сказал Боровский.