﻿ Анатолий Капский: «Не готов еще БАТЭ к моему уходу. Хочу, чтобы в клубе вырос человек, который днем и ночью будет думать о команде». 21.by
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Анатолий Капский: «Не готов еще БАТЭ к моему уходу. Хочу, чтобы в клубе вырос человек, который днем и ночью будет думать о команде»

31.12.2016 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель БАТЭ Анатолий Капский сообщил, что пока не готов покидать клуб.

«Когда ты в какое-то дело много вложил сил, уходить надо, когда все хорошо. Из клуба я хотел уйти, когда вроде все было хорошо, попали в Лигу чемпионов. Наверное, не готов еще БАТЭ к моему уходу. Хочу, чтобы в клубе вырос человек, который днем и ночью будет думать о БАТЭ.

Больнее всего ранит, когда ты сам что-то понимаешь, но это нельзя сделать в одночасье. А со стороны говорят: он – слабый, он – никакой. Тогда все хочется бросить и уйти. Пока я здесь, пока у меня есть силы, я за эту команду горло перегрызу», – заявил Капский.

 
 
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