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Ведущая MUTV не поверила, что ей в прямом эфире позвонил Усэйн Болт
01.01.2017 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Ведущая клубного телевидения «Манчестер Юнайтед» Менди Хенри не узнала Усэйна Болта, который позвонил к ней не передачу в прямом эфире.
Легендарный легкоатлет позвонил на программу MUTV после матча чемпионата Англии с «Мидлсбро» (2:1). Ведущая представила звонившего как «Усэйна из Ямайки», а после шоу призналась, что не поверила, что это настоящий Усэйн Болт.
Позже легкоатлет подтвердил в своем твиттере, что он лично звонил на клубный канал «МЮ».
Напомним, что Болт болеет за «Манчестер Юнайтед» и не раз заявлял, что хотел бы сыграть за манкунианцев.
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Ведущая клубного телевидения «Манчестер Юнайтед» Менди Хенри не узнала Усэйна Болта, который позвонил к ней не передачу в прямом эфире.
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