Ведущая клубного телевидения «Манчестер Юнайтед» Менди Хенри не узнала Усэйна Болта, который позвонил к ней не передачу в прямом эфире.

Легендарный легкоатлет позвонил на программу MUTV после матча чемпионата Англии с «Мидлсбро» (2:1). Ведущая представила звонившего как «Усэйна из Ямайки», а после шоу призналась, что не поверила, что это настоящий Усэйн Болт.

Позже легкоатлет подтвердил в своем твиттере, что он лично звонил на клубный канал «МЮ».

Напомним, что Болт болеет за «Манчестер Юнайтед» и не раз заявлял, что хотел бы сыграть за манкунианцев.