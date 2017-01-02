﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» встретятся с «Мемфисом», «Сан-Антонио» примет «Торонто» и другие матчи. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» встретятся с «Мемфисом», «Сан-Антонио» примет «Торонто» и другие матчи

03.01.2017 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во вторник, 3 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся с «Мемфисом», вторая команда Запада «Сан-Антонио» примет вторую команду Востока «Торонто».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Миннесота
Дата проведения
4 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Превью

 

Бостон – Юта
Дата проведения
4 января, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Превью

 

Детройт – Индиана
Дата проведения
4 января, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
Онлайн матча Превью

 

Даллас – Вашингтон
Дата проведения
4 января, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью

 

Сан-Антонио – Торонто
Дата проведения
4 января, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

 

Денвер – Сакраменто
Дата проведения
4 января, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

 

Финикс – Майами
Дата проведения
4 января, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Превью

 

Лейкерс – Мемфис
Дата проведения
4 января, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
Ссылка на источник 63
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Во вторник, 3 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся с «Мемфисом», вторая команда Запада «Сан-Антонио» примет вторую...

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