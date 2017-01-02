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НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» встретятся с «Мемфисом», «Сан-Антонио» примет «Торонто» и другие матчи
03.01.2017 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во вторник, 3 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся с «Мемфисом», вторая команда Запада «Сан-Антонио» примет вторую команду Востока «Торонто».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» встретятся с «Мемфисом», «Сан-Антонио» примет «Торонто» и другие матчи
Во вторник, 3 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся с «Мемфисом», вторая команда Запада «Сан-Антонио» примет вторую...
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