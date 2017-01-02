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КХЛ. Минское «Динамо» второй раз в сезоне побеждает в шести матчах подряд
03.01.2017 22:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» оказалось сильнее СКА (5:4).
Таким образом, победная серия «зубров» достигла 6 матчей.
Отметим, что подобное достижение второе в нынешнем сезоне. Ранее, команда Вудкрофта не знала поражений в промежутке с 21 сентября по 6 октября.
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» оказалось сильнее СКА (5:4).
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