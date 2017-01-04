Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала свое возвращение в спорт после полуторогодичного перерыва и рождения ребенка.

– Я очень взволнована и с нетерпением жду свою первую гонку. Я снова в деле. Очень хочу увидеться со всеми спортсменами и друзьями, почувствовать атмосферу биатлонной семьи.

– Вы следили за биатлоном во время паузы в профессиональной карьере?

– Я смотрела все соревнования, следила за разборками спортсменок и их формой. Но не переживала из-за того, что пропустила прошлый сезон. Я осознанно готова была к паузе в карьере еще до того, как узнала о мононуклеозе.

– За 18 месяцев вашего отсутствия многое изменилось. Вы вышли замуж, создали семью. Как вы изменилась как личность и как биатлонистка?

– Я не думаю, что эти события очень изменили меня как спортсменку. Я взяла паузу, чтобы выздороветь, и теперь снова голодна до побед, мои глаза светятся в предвкушении гонок. Конечно, события прошедшего года и появление на свет дочки изменили мое самоощущение. Быть мамой – это потрясающе! Приходя с тренировки и видя улыбку своей малышки, я моментально забываю об усталости. Это лучшая релаксация.

– Ваши переезды теперь будут в сопровождении маленького ребенка. Как планируете справляться?

– Конечно, проще путешествовать в одиночку и думать только о себе. Но теперь я несу ответственность еще за одного маленького человечка и думаю дважды, решая организационные вопросы. К счастью, у меня есть отличные помощники. В Оберхофе присутствует моя мама, а на следующий этап Кубка мира приедет няня. Так что во время тренировок и гонок я могу быть спокойна.

– В пятницу вы выступите в спринте. У вас есть какие-то ожидания от гонки или планируете лишь оценить собственную форму?

– Думаю, все же второй вариант. Хочу поскорее увидеть, на что способна.

– Когда вы решили, что вернетесь в большой спорт именно на этапе в Оберхофе?

– Во время беременности я старалась поддерживать форму и выполняла несложные нагрузки. Я хотела вернуться именно в Оберхофе. Мы с тренером дискутировали, где лучше стартовать – в Оберхофе или Рупольдинге. Но спустя месяц после рождения дочери заметили положительную динамику и решили не откладывать возвращение. Я соскучилась по соревновательному духу, – цитирует Домрачеву Sport.tut.by со ссылкой на официальный сайт IBU.