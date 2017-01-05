|
Рождественский турнир. Новицкий является судьей-информатором на всех матчах команды Беларуси
06.01.2017 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Комментатор Владимир Новицкий является судьей-информатором на всех матчах команды Беларуси на Рождественском турнире.
Команда, за которую выступает президент страны Александр Лукашенко, а также пять действующих игроков, провела три матча на групповом этапе против ОАЭ, объединенной сборной Балкан и Швейцарии и вышла в финал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комментатор Владимир Новицкий является судьей-информатором на всех матчах команды Беларуси на Рождественском турнире.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии