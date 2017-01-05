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Рождественский турнир. Новицкий является судьей-информатором на всех матчах команды Беларуси

06.01.2017 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комментатор Владимир Новицкий является судьей-информатором на всех матчах команды Беларуси на Рождественском турнире.

Команда, за которую выступает президент страны Александр Лукашенко, а также пять действующих игроков, провела три матча на групповом этапе против ОАЭ, объединенной сборной Балкан и Швейцарии и вышла в финал.

 
 
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Комментатор Владимир Новицкий является судьей-информатором на всех матчах команды Беларуси на Рождественском турнире.

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