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НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» примут «Майами», «Голден Стэйт» встретится с «Мемфисом» и другие матчи
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В пятницу, 6 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» примут «Майами», «Голден Стэйт» встретится с «Мемфисом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
7 января, 03.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
-
Бил (22),
Гортат (19 + 10 подборов + 5 потерь),
Уолл (18 + 18 передач),
Портер (17),
М-ф Моррис (15) старт;
Смит (10),
Убре (6),
Берк (3),
Николсон (2),
Макклеллан (0).
- Миннесота
-
Уиггинс (41),
Таунс (18 + 10 подборов),
Дженг (15 + 11 подборов),
ЛаВин (8),
Рубио (4 + 7 передач) старт;
Раш (10),
Бьелица (5),
Олдрич (4),
Данн (0).
- Дата проведения
-
7 января, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
-
Гордон (18 + 7 передач),
Ибака (16 + 12 подборов),
Пэйтон (12),
Фурнье (10 + 9 подборов),
Бийомбо (2) старт;
Огастин (19),
Вучевич (9 + 12 подборов),
Грин (7),
Микс (0).
- Хьюстон
-
Андерсон (19),
Беверли (17 + 9 подборов),
Харден (14 + 7 подборов + 10 передач + 6 потерь),
Ариза (13),
Харрелл (9) старт;
Гордон (17),
Деккер (7 + 8 подборов),
Нене (4),
Брюэр (0).
- Дата проведения
-
7 января, 06.30, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское
Таблица НБА
Статистика НБА
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В пятницу, 6 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» примут «Майами», «Голден Стэйт» встретится с «Мемфисом».
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