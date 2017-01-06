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НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» примут «Майами», «Голден Стэйт» встретится с «Мемфисом» и другие матчи

06.01.2017 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В пятницу, 6 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» примут «Майами», «Голден Стэйт» встретится с «Мемфисом».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Миннесота 112:105 (32:29, 24:19, 24:37, 32:20)
Дата проведения
7 января, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Статистика
Вашингтон
Бил (22), Гортат (19 + 10 подборов + 5 потерь), Уолл (18 + 18 передач), Портер (17), М-ф Моррис (15)  старт; Смит (10), Убре (6), Берк (3), Николсон (2), Макклеллан (0).
Миннесота
Уиггинс (41), Таунс (18 + 10 подборов), Дженг (15 + 11 подборов), ЛаВин (8), Рубио (4 + 7 передач)  старт; Раш (10), Бьелица (5), Олдрич (4), Данн (0).

 

Орландо – Хьюстон 93:100 (22:19, 30:25, 23:35, 18:21)
Дата проведения
7 января, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика
Орландо
Гордон (18 + 7 передач), Ибака (16 + 12 подборов), Пэйтон (12), Фурнье (10 + 9 подборов), Бийомбо (2)  старт; Огастин (19), Вучевич (9 + 12 подборов), Грин (7), Микс (0).
Хьюстон
Андерсон (19), Беверли (17 + 9 подборов), Харден (14 + 7 подборов + 10 передач + 6 потерь), Ариза (13), Харрелл (9)  старт; Гордон (17), Деккер (7 + 8 подборов), Нене (4), Брюэр (0).

 

Бостон – Филадельфия 109:106 (4 четверть)
Дата проведения
7 января, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Превью

 

Бруклин – Кливленд 108:116 (4 четверть)
Дата проведения
7 января, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Превью
Бруклин
Богданович (23), Лопес (17 + 5 потерь), Букер (13 + 12 подборов), Динуидди (7), Харрис (2).

 

Милуоки – Нью-Йорк 98:95 (4 четверть)
Дата проведения
7 января, 04.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Превью
Нью-Йорк
Энтони (20 + 8 передач), Порзингис (18), Роуз (12 + 8 передач), Ли (8), Ноа (6 + 7 подборов).

 

Лейкерс – Майами
Дата проведения
7 января, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

 

Голден Стэйт – Мемфис
Дата проведения
7 января, 06.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Превью

 

Сакраменто – Клипперс
Дата проведения
7 января, 06.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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В пятницу, 6 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» примут «Майами», «Голден Стэйт» встретится с «Мемфисом».

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