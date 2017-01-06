Главный тренер дубля минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал, насколько тяжело его подопечным было совмещать участие в юношеском первенстве и чемпионате дублеров.

– В начале нам это давалось легко: мы играли в пятницу и в воскресенье. Все ребята получали равномерную нагрузку, но с середины мая, когда мы проводили по четыре игры за неделю, начались трудности. Плюс, кого-то начали вызывать в главную команду. Представьте: у тебя четыре игры за семь дней и всего двадцать полевых игроков. Нас спасла только хорошая функциональная подготовка. В любой другой ситуации большая часть команды лежала бы в лазарете. Но мы справились отлично и на юношах выиграли все игры, кроме одной, и набрали сумасшедшую разницу забитых и пропущенных. Но для ребят это был хороший опыт. Как там в Англии говорят? «Boxing day» – вот мы три-четыре таких недели провели. К Премьер-лиге они готовы (смеется), – сказал Гуренко.