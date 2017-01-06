﻿ Сергей Гуренко: «В Англии говорят: «Boxing day»? Мы три-четыре таких недели провели. К Премьер-лиге ребята готовы». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сергей Гуренко: «В Англии говорят: «Boxing day»? Мы три-четыре таких недели провели. К Премьер-лиге ребята готовы»

06.01.2017 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер дубля минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал, насколько тяжело его подопечным было совмещать участие в юношеском первенстве и чемпионате дублеров.

– В начале нам это давалось легко: мы играли в пятницу и в воскресенье. Все ребята получали равномерную нагрузку, но с середины мая, когда мы проводили по четыре игры за неделю, начались трудности. Плюс, кого-то начали вызывать в главную команду. Представьте: у тебя четыре игры за семь дней и всего двадцать полевых игроков. Нас спасла только хорошая функциональная подготовка. В любой другой ситуации большая часть команды лежала бы в лазарете. Но мы справились отлично и на юношах выиграли все игры, кроме одной, и набрали сумасшедшую разницу забитых и пропущенных. Но для ребят это был хороший опыт. Как там в Англии говорят? «Boxing day» – вот мы три-четыре таких недели провели. К Премьер-лиге они готовы (смеется), – сказал Гуренко.

 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер дубля минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал, насколько тяжело его подопечным было совмещать участие в юношеском первенстве и чемпионате...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
В сезоне-2016 футболисты старше 30 лет провели 32 процента матчей и установили рекорд чемпионов Беларуси за последние 16 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика