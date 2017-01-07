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В Раубичах не будет этапа Кубка мира, перенесенный из Тюмени старт пройдет в Контиолахти
07.01.2017 23:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Перенесенный из Тюмени восьмой этап Кубка мира сезона-2016/17 пройдет в финском Контиолахти.
Соревнование состоится с 6 по 12 марта 2017 года.
Напомним, что Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения этапа в Тюмени после публикации второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
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Перенесенный из Тюмени восьмой этап Кубка мира сезона-2016/17 пройдет в финском Контиолахти.
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