Игрок «Шахтера» Натан Робинсон поделился мнением о менталитете белорусов.

«Мне кажется, что у белорусов маленькие запросы. Вам не нужны дорогие машины и шикарные дома. Я замечал, что в домах стоят миниатюрные холодильники и только самые необходимые электроприборы. По моим наблюдениям, белорусы, скорее, не живут, а выживают. Может быть, так было не всегда, но сегодняшняя экономическая ситуация диктует такие условия.

Не подумайте, что я избалованный парень, просто привык, что в Канаде народ частенько выходит в рестораны не просто, чтобы поесть, а насладиться моментом», – сказал Робинсон.