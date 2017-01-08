﻿ Натан Робинсон: «По моим наблюдениям, белорусы, скорее, не живут, а выживают». 21.by
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Натан Робинсон: «По моим наблюдениям, белорусы, скорее, не живут, а выживают»

08.01.2017 23:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Игрок «Шахтера» Натан Робинсон поделился мнением о менталитете белорусов.

«Мне кажется, что у белорусов маленькие запросы. Вам не нужны дорогие машины и шикарные дома. Я замечал, что в домах стоят миниатюрные холодильники и только самые необходимые электроприборы. По моим наблюдениям, белорусы, скорее, не живут, а выживают. Может быть, так было не всегда, но сегодняшняя экономическая ситуация диктует такие условия.

Не подумайте, что я избалованный парень, просто привык, что в Канаде народ частенько выходит в рестораны не просто, чтобы поесть, а насладиться моментом», – сказал Робинсон.

 
 
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Игрок «Шахтера» Натан Робинсон поделился мнением о менталитете белорусов.

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