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Юниорская сборная Беларуси по футболу на мемориале Гранаткина проиграла команде Индии
10.01.2017 21:53 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 10 января. Юниорская сборная Беларуси уступила команде Индии в российском Санкт-Петербурге, где с 8 по 21 января проходит 29-й международный футбольный турнир памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.
В соревнованиях участвуют шестнадцать юниорских (U-19) сборных, разбитых на четыре группы. В соперниках у сборной Беларуси по группе В команды Латвии, Индии и России.
Во втором для себя матче на турнире 10 января сборная Беларуси уступила команде Индии — 0:1. Поздно вечером состоится поединок Россия — Латвия.
Напомним, что в первом туре 8 января Беларусь и Латвия разошлись миром — 2:2, а Россия разгромила Индию — 8:0.
На данный момент турнирное положение команд выглядит следующим образом: 1. Россия — 3 очка (1 игра); 2. Индия — 3 (2); 3. Латвия — 1 (1); 4. Беларусь — 1 (2).
12 января сборная Беларуси сыграет с Россией.
Алесь Левчук, БелаПАН.
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Минск, 10 января. Юниорская сборная Беларуси уступила команде Индии в российском Санкт-Петербурге, где с 8 по 21 января проходит 29-й международный футбольный турнир...
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