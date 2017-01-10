Полузащитник Валентин Радевич рассказал о том, почему в молодом возрасте отказался от предложения БАТЭ продлить сотрудничество и уехал играть в футбол в Канаду.

– В 2009-м у меня закончился контракт с БАТЭ. Предлагали его переподписать, но не стал. В Борисове не хватало игровой практики. А возраст такой, что надо было играть. Находился и не в дубле, и не в основе. Не знал, какие меня ждут перспективы. В БАТЭ была очень высокая конкуренция. Хотя с Виктором Михайловичем Гончаренко, с которым я работал еще в дубле, сложились хорошие отношения. Один из белорусских клубов звал в аренду. Но я решил попробовать себя в другом месте. Нужны были перемены. Почему Канада? Потому что там какое-то время жила сестра. Отослал видео с нарезкой своих действий в «Монреаль Импакт» и «Торонто». Из «Торонто» не ответили, а в «Импакте» заинтересовались и зачислили меня в академию. Первые полгода жил с сестрой. А потом стал снимать квартиру.

В «Импакте» провел нормальный сезон — не самый хороший, не самый плохой. Но дело в том, что получил травму. Выбыл месяца на два. После этого приняли обоюдное решение не продлевать контракт. Так получилось, что тот год стал для «Импакта» последним в канадской лиге. В следующем команда заявилась уже в МЛС. Я играл за академию, но тренировался с основой. Интернациональная команда: аргентинцы, бразильцы... Был один нападающий, который прежде выступал в «Шерифе» и знал Кучука. Но, строя команду для МЛС, там оставили всего одного человека из прежнего состава. Основа провела не самый хороший сезон, а у клуба имелись деньги для приглашения более известных футболистов. Мне кажется, если бы «Импакт» не попал в МЛС, я мог бы играть за главную команду в другой лиге. Но получилось как получилось.

Мне уже 27. Учиться немного надоело. Сейчас я самый старший игрок в команде. Но в нынешнем году заканчиваю и начинаю работать. Это долгий путь, который должен был пройти. Ведь я хотел заниматься именно этим делом. Четыре с половиной года показали, что учеба — часть жизни. Даже когда закончу, продолжу учиться самостоятельно. Банально, но чем больше ты знаешь, тем лучше понимаешь, что надо знать еще больше. Сейчас играю уже больше в свое удовольствие. Учеба занимает 70 процентов времени. Остальное — работа, научные статьи... Ну и футбол.

В спортивном плане, может, немножко и жалею о переезде. Это было не лучшее решение — отправляться в Канаду из-за футбола. Пришлось закончить. Хотя мечтал быть футболистом еще со времен ДЮСШ «Динамо», где я начинал. Большое спасибо первому тренеру Алексею Евгеньевичу Кузнецову, что меня вырастил. А еще Игорю Криушенко, Павлу Родненку, Виктору Гончаренко, другим моим тренерам. А вот в плане образования я принял очень хорошее решение. Представился шанс отучиться в одном из самых престижных университетов мира, куда трудно попасть. За это судьбе благодарен, – сказал Радевич.

Валентин Радевич в конце 2000-х принадлежал БАТЭ и подавал надежды как футболист, но в 20 лет решил изменить судьбу — и улетел играть в футбол в Канаду.