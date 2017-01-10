Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов рассказал, какое место в биографии нынешней национальной команды займет чемпионат мира в Руане.

– Какое вообще место можно отвести этому топ-турниру в биографии команды?

– Это чемпионат мира! Что-то большое и главное, к чему мы готовимся. Это выдающееся событие в карьере каждого тренера или игрока. И каждый такой чемпионат — особенный. Здесь нет исключений.

Быть в этой спортивной элите — честь для нашего гандбола. Мы едем во Францию с гордостью. Но при этом не задираем носа и понимаем, что топтание на месте — это, по сути, шаг назад. Ищем пути вперед. Но они не всегда гладки.

– Ждал сейчас повторения вами пассажа о первом топ-турнире без Сергея Рутенко.

– Вы меня к этой теме постоянно возвращаете. Сергей, если бы он был готов сыграть, сразу был бы включен в состав. Там и сейчас фактически не занято его место. Мы в поиске игрока основы, равноценного Рутенко.

На этом конкретном турнире его участие сделало бы нас сильнее. Но есть вопрос: что оно дало бы нам в перспективе? Или другой вопрос: что даст нам этот чемпионат, если сыграем его без Рутенко? Что будет в случае удачи? А что — если выступим плохо? Вопросов много. Но ожидать сейчас от команды сверхъестественного сложно, – сказал Шевцов.