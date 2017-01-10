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FA обвиняет «Манчестер Сити» в нарушении антидопинговых правил
11.01.2017 20:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила «Манчестер Сити» в нарушении антидопинговых правил.
Обвинения связаны с оповещением антидопинговых органов, какие-либо детали не собщаются.
Руководство клуба должно ответить на обвинения FA до 19 января.
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Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила «Манчестер Сити» в нарушении антидопинговых правил.
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