﻿ Голкипер «Сибири» Тэйлор получил сотрясение мозга после попадания шайбы в голову, находясь на скамейке запасных. 21.by
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Голкипер «Сибири» Тэйлор получил сотрясение мозга после попадания шайбы в голову, находясь на скамейке запасных

11.01.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Сибирь» сообщила о том, что голкипер Дэнни Тэйлор получил сотрясение мозга.

«Дэнни Тэйлор не принимал участие в матче с «Северсталью», но по ходу игры Константин Алексеев случайно попал в него шайбой (возможно, был рикошет от клюшки игрока «Северстали»).

Предварительный диагноз – сотрясение мозга у Дэнни», – говорится в сообщении на официальной странице клуба «ВКонтакте».

 
 
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«Сибирь» сообщила о том, что голкипер Дэнни Тэйлор получил сотрясение мозга.

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