«Сибирь» сообщила о том, что голкипер Дэнни Тэйлор получил сотрясение мозга.

«Дэнни Тэйлор не принимал участие в матче с «Северсталью», но по ходу игры Константин Алексеев случайно попал в него шайбой (возможно, был рикошет от клюшки игрока «Северстали»).

Предварительный диагноз – сотрясение мозга у Дэнни», – говорится в сообщении на официальной странице клуба «ВКонтакте».