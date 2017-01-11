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«Прессбол»: Седнев до сих пор не продлил контракт с «Днепром»

12.01.2017 09:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский специалист Александр Седнев пока не продлил контракт с могилевским «Днепром».

«Доподлинно неясно, продолжит ли тренировать команду Александр Седнев, который вполне может принять как молодежную сборную Беларуси, так и один из клубов Казахстана. Пока же игроки «Днепра» тренируются самостоятельно», – сообщает «Прессбол».

Напомним, ранее Седнев опроверг информацию о возможном варианте продолжения карьеры в Казахстане.

 
 
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Белорусский специалист Александр Седнев пока не продлил контракт с могилевским «Днепром».

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