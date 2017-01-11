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«Прессбол»: Седнев до сих пор не продлил контракт с «Днепром»
12.01.2017 09:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Александр Седнев пока не продлил контракт с могилевским «Днепром».
«Доподлинно неясно, продолжит ли тренировать команду Александр Седнев, который вполне может принять как молодежную сборную Беларуси, так и один из клубов Казахстана. Пока же игроки «Днепра» тренируются самостоятельно», – сообщает «Прессбол».
Напомним, ранее Седнев
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Белорусский специалист Александр Седнев пока не продлил контракт с могилевским «Днепром».
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